Петър Витанов от „Прогресивна България“ предупреди колегите си, че 10-дневната еуфория е свършила

Депутатът от „Прогресивна България“ Петър Витанов представи приоритетите на най-голямата парламентарна група в 52-рото Народно събрание, като в началото предупреди колегите си, че 10-дневната еуфория е приключила и до дни ще се сблъскат със завладяната държава. Той призна, че първата му мисъл е за онез 1 444 920 български граждани, които са възложили своите надежди в коалицията на „Прогресивна България“, и които разчитат на нея, че ще изведе страната от порочния кръг на сглобките и моралните компромиси, на политическата злоупотреба с Конституцията и демократичните процедури.

След това той изброи конкретните приоритети: приемането на бюджета и решаването на проблема с хазната, която, по думите му, последните кабинети се постарали да изпразнят; да овладеят спекулата, виновните за която ще ги гледат доволно от удобните банки на опозицията.

На следващо място той отбеляза, че ще трябва да започнат оздравителни действия в съдебната система с избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор.

Тази стратегическа задача изисква квалифицирано мнозинство. Тя не може да бъде решена без „Прогресивна България“, но изисква подкрепа и от други партии. Призовавам същите да не саботират процеса и да не се опитват да шантажират. Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив и гражданите очакват от нас широк консенсус около високи морални професионалисти.

Петър Витанов коментира, че на 19 април олигарсите понесли поражение, но те продължават да владеят дълбоката държава и медиите. Призна, че за 36 години българският парламентаризъм е деградирал до физически сблъсъци, оскърбления, театрални риторични пози и откровен инфантилизъм. По думите му на последните избори гражданите поискали нов морал, нова реч, нова етика, ето защо той подчерта, че „Прогресивна България“ ще отстоява стандарта за нормално, уважително поведение. Няма да отвръща на агресията с агресия и на обидата с обида.

„Трябва да скъсаме с позорната практика важни закони да се гласуват в полупразна зала и с вечната игра с кворума. Българите очакват работещ парламент, а ние им го дължим.Има теми, които не търпят разделение„, отбеляза Витанов.

След това той говори за това, че не трябва да се допуска България да бъде употребена в глобални сблъсъци. Отбеляза, че страната ни има своя география, история и култура, и международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ.

„И тук бързам да успокоят търговците на страх, които внушават, че България може да се отдалечи от Европа. Те сами знаят, че манипулират гражданите и го правят само за да осмислят политическото си битие. България е напълно интегрирана в Европейския съюз, но Европейският съюз не е имунизиран срещу грешки и ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция„, подчерта Витанов.

Като следващ приоритетен проблем той отбеляза реформата на Конституцията, извършена от партиите от сглобката, която нарушила баланса между институциите и довело до това начело на държавата да се оказаха политически фигури без собствен авторитет. Тук той обърна внимание, че последният кабинет си е позволил да подпише двустранен договор за сигурност с Украйна без мандат от парламента, а освен това променил и Правилника за работата на Министерски съвет, дни преди да напусне поста.

Накрая Петър Витанов апелира депутатите да върнат парламентарния дух след след няколко пропилени години и да се възползват от възможността да превърнат българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация.