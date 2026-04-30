Михаела Доцова бе избрана за председател на 52-рото Народно събрание

Михаела Доцова от „Прогресивна Бълагрия“ бе избрана за председател на 52-рото Народно събрание със 188 гласа „за“. В нейна подкрепа гласуваха от партията на Румен Радев, ГЕРБ-СДС и ДПС. „Против“ нямаше, но „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“ се въздържаха.
Кандидатурата на Петър Петров от „Възраждане“ получи само 12 гласа „за“, 174 „против“ и 50 „въздържал се“.
След обявяването на избора, Доцова получи букети с цветя от свои съпартийци, както и поздравления от лидера на „Прогресивна България“ Румен Радев.
