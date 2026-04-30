ЕБВР инвестира до 125 млн. долара в облигации на Казахстанските железници

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) помага за подобряване на регионалната свързаност на Централна Азия и повишава оперативната ефективност на Казахстанските железници (Kazakhstan Temir Zholy, KTZ, Kazakhstan Railways), като инвестира до 125 милиона щатски долара в емисия еврооблигации от компанията на стойност до 1 милиард щатски долара. Акциите ѝ се търгуват на Лондонската фондова борса, Казахстанската фондова борса и Международната борса Астана.

Инвестицията на ЕБВР ще помогне за модернизирането на пътническите гари в Казахстан, като подпомогне подобренията в тяхната безопасност и оперативни показатели. Обновените гари ще имат по-висок пропускателен капацитет, модерно осветление и значителни подобрения за пътници с увреждания.

Допълнителни подобрения на инфраструктурата, финансирани от облигациите, ще се извършат по Транскаспийския коридор

и ще помогнат за по-устойчив железопътен транспорт между Европа и Азия. Компанията KTZ притежава и управлява железопътна мрежа с дължина 16 400 километра и управлява над 1700 локомотива, 46 800 товарни вагона и 2300 пътнически вагона.

ЕБВР ще мобилизира и средства за техническо сътрудничество, за да помогне на KTZ да приеме международните стандарти за железопътен пътнически транспорт. Това ще включва подкрепа за усилията на фирмата за укрепване на киберсигурността ѝ.

ЕБВР е инвестирала почти 12 милиарда щатски долара (10.8 милиарда евро) в Казахстан

чрез 352 проекта, което прави страната най-големият и най-дългогодишен получател на инвестиции от ЕБВР в Централна Азия.