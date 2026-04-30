Надежда Йорданова от ПП-ДБ обяви, че ще бъдат опозиция, но не и странични наблюдатели

Уважаваме вота на българските граждани и ще заемем отреденото ни място на опозиция, но няма да бъдем странични наблюдатели. Това обяви депутатът Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната – Демократична България“ в словото си по време на първото заседание на 52-рото Народно събрание.

Тя отбеляза, че първата политическа сила е получила мнозинство и че това е мандат преди всичко със свръх задачата, с която протестите са свалили предишната власт и ясно формулирайки желанието си за демонтаж на модела „Борисов-Пеевски“. Ето защо Надежда Йорданова отбеляза, че българските граждани ще очакват именно това – демонтаж на „модела“ с конкретно законодателство, решения, ясни срокове и носене на отговорност.

Що се отнася до приоритетите на нейната парламентарна група, Надежда Йорданова подчерта, че те ще бъдат последователни в защитата на правовата държава.

Нашата опозиционна линия е ясна – вие ще имате нашата подкрепа на всяка мярка, която укрепва върховенството на правото, модернизира държавата, пази европейската посока на България.

Ще подкрепим всяко действие, което кара регулаторите да работят в интерес на обществото, ще се противопоставяме на всяка политика, която заменя борбата с корупция с нова концентрация на зависимости, предупреди Надежда Йорданова.

Тя определи като първи приоритет правосъдието и борбата с корупцията, но не като лозунг, а като ежедневна парламентарна работа. Заради това обяви, че те ще внесат изменения в Закона за съдебната власт, ще работят на избор на нов Висшия съдебен съвет по правила, които прекъсват политическата търговия с кадри и гарантират, че негови членове ще бъдат професионалисти с авторитет, които са независими и с доказана почтеност.

На следващо място те ще настояват за ревизия на имотното състояние по върховете на правосъдната система, за разплитане докрай на всички мрежи около джуджетата и нотариусите, както и за ликвидиране на зависимостите в съдебната система. Надежда Йорданова подчерта, че парламентарните комисии, които в предишните парламенти са се занимавали с тези теми, трябва да подновят работата си и да стигнат докрай.

Мерките по Магнитски трябва най-сетне да започнат да се прилагат, а фалконите на Пеевски да спрат да прелитат, без никой да задава въпрос как става това, кой и как плаща и дали на борда на съответния самолет е имало конституционен съдия и при какви обстоятелства. Държавната охрана не може да бъде символ на политически статут, НСО не е частна гвардия на бивши управници, партийни лидери или на неформални центрове на власт. Заради това ще настояваме за законодателна промяна и за незабавна ревизия на основанията за охрана от НСО, продължи Надежда Йорданова с изброяването на приоритетите. Обясни, че това означава сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

На следващо място Надежда Йорданова обяви, че ще внесат антикорупционни проекти, които последователно да защитават търговете за лекарствата в частните болници, когато работят с обществен ресурс; електронно известяване на пациента за всяка отчетена от НЗОК дейност, промени в наказателния процес срещу злоупотреби.

Ключов наш приоритет е икономиката на почтените правила и финансовата отговорност, добави още депутатът от ПП-ДБ и уточни, че ще настояват за активна защита на потребителите, като държавата трябва да пази покупателната способност чрез гарантиране на конкуренция, контрол срещу картели и ефективни публични системи, а не само да вдига цените чрез увеличаване на продуктовите такси.

Ние не вярваме в бюджетния популизъм, който купува кратко политическо спокойствие с нов дълг, подчерта още Йорданова, като сред останалите цели, за които ще се борят изброи и пълна прозрачност на обществените поръчки и разходването на европейски средства, както и намиране на решения срещу войната по пътищата.

Ние се борим за силна България в силна Европа – това не е лозунг, а е отговор на въпроса къде е мястото на страната ни в един все по-несигурен свят. България има място в силен Европейския съюз и силен съюз на демократичните държави, подчерта Надежда Йорданова.