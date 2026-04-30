РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

В 52-рото Народно събрание ще има шест парламентарни групи

Шест парламентарни групи ще има в 52-рото Народно събрание. Имената и ръководствата им бяха обявени от новоизбрания председател на парламента Михаела Доцова („Прогресивна България“) от парламентарната трибуна.

Председател на парламентарната група (ПГ) на „Прогресивна България“ е Петър Витанов, а зам.-председатели са Галин Дурев, Владимир Николов, Слави Василев и Олга Борисова.

Председател на ПГ на ГЕРБ-СДС е Бойко Борисов, а зам.-председатели са Деница Сачева, Костадин Ангелов и Румен Христов.

Делян Пеевски е председател на ДПС, а зам.-председатели са Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова-Копарова.

Председател на ПГ на „Демократична България“ е Надежда Йорданова, а зам.-председатели станаха Божидар Божанов и Катя Панева.

Николай Денков е председател на ПГ на „Продължаваме промяната“, а зам.-председатели са Ивайло Шотев и Татяна Султанова – Сивева.

Костадин Костадинов е председател на ПГ на „Възраждане“, а Петър Петров е зам.-председател на групата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.