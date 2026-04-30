В 52-рото Народно събрание ще има шест парламентарни групи

Шест парламентарни групи ще има в 52-рото Народно събрание. Имената и ръководствата им бяха обявени от новоизбрания председател на парламента Михаела Доцова („Прогресивна България“) от парламентарната трибуна.

Председател на парламентарната група (ПГ) на „Прогресивна България“ е Петър Витанов, а зам.-председатели са Галин Дурев, Владимир Николов, Слави Василев и Олга Борисова.

Председател на ПГ на ГЕРБ-СДС е Бойко Борисов, а зам.-председатели са Деница Сачева, Костадин Ангелов и Румен Христов.

Делян Пеевски е председател на ДПС, а зам.-председатели са Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова-Копарова.

Председател на ПГ на „Демократична България“ е Надежда Йорданова, а зам.-председатели станаха Божидар Божанов и Катя Панева.

Николай Денков е председател на ПГ на „Продължаваме промяната“, а зам.-председатели са Ивайло Шотев и Татяна Султанова – Сивева.

Костадин Костадинов е председател на ПГ на „Възраждане“, а Петър Петров е зам.-председател на групата.