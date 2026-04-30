От „Продължаваме Промяната“ са внесли 11 законопроекта в първия работен ден на 52-рото Народно събрание. Те са насочени към подобряването на здравеопазването, спирането на корупцията и помощ за младите семейства, съобщиха от пресцентъра на партията.

Става въпрос за:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения – предвижда се въвеждане на задължителни минимални възнаграждения за медицинския персонал, като за лекари, дентални лекари и магистър-фармацевти без специалност те са не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти – не по-малко от 125 процента.

Промени в Закона за здравното осигуряване, с които се въвежда задължително електронно уведомяване на здравноосигурените лица за всяка извършена спрямо тях медицинска или дентална дейност, както и за стойността, която НЗОК заплаща за нея.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана, който предвижда ограничаване на кръга лица, които могат да получават охрана от НСО. Това е свързано с охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и този на ДПС Делян Пеевски. Въвежда се нов принцип, според който охрана може да се осигурява само при наличие на конкретна и доказана заплаха за здравето на народния представител.

Промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които предвиждат увеличение на прага за задължителна регистрация по ДДС от 51 130 евро на 85 000 евро.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, имащ за цел да въведе задължително прилагане на процедурите по обществени поръчки при закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия от лечебни заведения, финансирани с публични средства.

Изменения в Закона за съдебната власт – създава се т. нар. обществена квота при избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), като част от парламентарната квота се номинира от професионални и академични организации (адвокатурата, Съюз на юристите, Софийският университет и БАН). Въвежда се ограничение върху правомощията на ВСС с изтекъл мандат – такива членове няма да могат да участват в кадрови решения.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който предвижда увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, като размерът се повишава от 50% на 100 процента.

Промени в Закона за здравното осигуряване, предвиждащи промяна в режима на плащане на здравните осигуровки за лицата в отпуск по майчинство, като задължението се прехвърля от работодателите към държавата.

Проектозакон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, предвиждащ разширяване на обхвата на учениците, които имат право на еднократна помощ за началото на учебната година.

Промени в Закона за движението по пътищата, задължаващи общините да осигурят безплатни краткосрочни места за престой и паркиране в близост до детски ясли, градини и училища за родители, които водят и вземат деца.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, променящ режима на бащинския отпуск при раждане на дете, при който се запазва правото на 15 дни, но се въвежда значително по-голяма гъвкавост при ползването му.

Припомняме, че сходни предложения депозираха в деловодството на Народното събрание и от „Демократична България”.