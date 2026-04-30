Предупреждават за измамни сайтове при продажба на винетки

От Националното тол управление предупреждават за сайтове, които предлагат винетки на по-високи цени от определените. Това става на фона на идващите почивни дни около 1 май и и Гергьовден (6 май) и по-големия трафик. Установени са случаи, в които крайната цена е почти двойно по-висока поради допълнително начислени такси.

Цените на винетките са фиксирани: годишна – 49.60 евро (97 лева); тримесечна – 27.61 евро (54 лева); месечна – 15.34 евро (30 лева); седмична – 7.67 евро (15 лева); уикенд – 5.11 евро (10 лева) и еднодневна – 4.09 евро (8 лева). Всяка по-висока цена означава допълнително начислени такси от търговеца.

От пътната агенция (АПИ) допълват, че при покупка през неоторизирани сайтове е възможно забавяне в активирането на винетката, което може да доведе до санкция. Има и случаи, в които се плаща, но валиден продукт не се издава. При купуване на винетка от официалната мрежа тези ситуации се избягват. Принципно системата предупреждава, че ако вече има активна винетка за същото превозно средство, то тя няма да позволи да се продължи по-нататък при данни в невалиден формат и няма да има потвърждение за покупката.

По данни на АПИ сред сайтовете, за които има най-много постъпили сигнали и които се препоръчва да бъдат избягвани при покупка на винетка, са – evignet24.eu; tollvignettes.com; vignet.online; vignette.id и vintrica.com.

Шофьорите могат да купят необходимата им винетка от www.bgtoll.bg, мобилното приложение и официалната партньорска мрежа.

