Работодатели искат край на удължените уикенди

От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обявиха категорично против практиката празничните дни да се „сливат“ или да се компенсират с допълнителни почивни дни, когато се падат през уикенда.

Според организацията тази практика води до реални икономически загуби и трябва да бъде прекратена.

През 2026 година в България има общо 12 официални празника, които по закон са неработни. Към тях се добавят още три допълнителни почивни дни – 25 май, 7 септември и 28 декември, тъй като съответните празници съвпадат с неделя. Това увеличава общия брой неработни дни и съответно намалява работното време в икономиката.

По изчисления на работодателската организация всеки допълнителен почивен ден води до загуби за бизнеса между 90 и 120 милиона евро. Данните са ориентировъчни и са изчислени на база годишното производство на брутния вътрешен продукт, разпределено върху приблизително 250 работни дни, пише dir.bg.

Изпълнителният директор на организацията, Добрин Иванов, обясни за БНР, че макар сметките да са приблизителни, те ясно показват ефекта от намаленото работно време върху икономиката. Според него държавата трябва да се откаже от въведената през 2017 година практика за компенсиране на празници, които се падат в почивни дни.

От организацията коментират и обсъжданата идея 20 април – денят, свързан с Априлско въстание – да стане официален празник. Според тях събитието е безспорно важно за българската история, но добавянето на още един неработен ден не е най-подходящият начин да бъде отбелязано.

Позицията на организацията е, че не трябва да се прави избор между историческата памет и икономическото развитие, но подчертава, че по-високите доходи идват от по-ефективна работа, а не от по-малко работни дни.

Сравненията показват, че през 2026 година работните дни са с около пет по-малко спрямо предходни години – приблизително колкото една работна седмица. В същото време производителността на труда в България остава значително по-ниска – за същото време българският работник създава около четири пъти по-малка стойност в сравнение с работник в Германия.

От работодателската организация признават, че почивните дни имат положителен ефект върху туризма, но отбелязват, че този сектор формира около 8 процента от брутния вътрешен продукт. За сравнение, индустрията има значително по-голям дял – около 27-28 процента, което според тях прави влиянието на допълнителните почивни дни върху икономиката още по-съществено.

Законопроект за отпадане на почивните понеделници, когато празници се падат в събота или неделя внесоха в предишното Народно събрание от ДСБ с мотиви за ограничаване на бюджетния дефицит и намаляване на разходите на държавата. Той обаче беше отхвърлен още на ниво обсъждане в Тристранката и така се запази досегашното положение.