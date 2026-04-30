Водещият на „Панорама“ Бойко Василев с журналистически поглед към Априлското въстание

Трима журналисти вграждат сянката си в успеха на Априлското въстание, което довежда до Руско-турската война и освобождението на България – Захари Стоянов, Христо Ботев и Джанюариъс Макгахан – американският журналист, чиито разкрития за жестокото му потушаване през 1876 г. разтърсват Европа и света. Това отбеляза журналистът и водещ на предаването „Панорама“ по Българска национална телевизия Бойко Василев по време на организирана от БТА конференция в Панагюрище, посветена на 150 години от Априлското въстание.

Василев припомни, че Захари Стоянов е човекът, който описва светлините и сенките на българската съдба. Той сподели, че за него най-трогателната и изключително трагична сцена от „Записките по българските въстания“ е моментът, когато Георги Бенковски гледа горящото Панагюрище, където избиват хората, които са му повярвали, и има сили да каже „моята цел е постигната вече“.

За Христо Ботев припомни, че той прави публично превземането на „Радецки“, а финалът на неговия живот разтърсва Европа.

Третият журналист – Макгахан успява да разкаже на Европа за зверствата в България на страниците на вестник „Дейли Нюз“.

„Словото е правдиво тогава, когато казва и за светлината, и за сянката„, подчерта Бойко Василев.

Василев говори и за момента на получаването на кървавото писмо и призива на апостолите към панагюрци да излязат на бунт. На въпроса защо българите тръгват, Василев открои три възможни отговора – защото вярват в чудото, защото черкезите след Кримската война са обърнали всичко наопаки и защото Бенковски им е отрязал пътя към отстъпление, като ги е накарал да си изгорят къщите.

Априлското въстание е една вечна политическа България, която виждаме и днес, направи Василев връзката между събитията от преди 150 години и 2026 година.