Румен Миланов откри първото заседание на 52-рото Народно събрание при регистрирани 239 депутати

При регистрирани 239 депутати най-възрастният депутат – 77-годишният ген. Румен Миланов откри първото пленарно заседание на 52-рото Народно събрание. В присъствието на президента Илияна Йотова, на целия състав на служебния кабинет на Андрей Гюров, на патриарха, на членовете на Конституционния съд, на омбудсмана, на председателя на ЦИК, на представители на дипломатическите служби у нас, Миланов припомни, че той има честта да удари звънеца, тъй като се приема, че заради възрастта си носи най-голям и мъдрост.

„Помня заветите на старейшите преди мен“, отбеляза Миланов и изрази надежда, че в новия 52-ри парламент ще има повече разум и енергия. Той припомни, че над 3 360 000 българи са гласували, като са ги изпратили с ясното послание, че очакват от тях резултат.

Значителна част от тази надежда беше дадена на новата политическа сила, която поема управлението на страната – това доверие е голямо изпитание и още по-голяма отговорност. Този парламент започва работа в труден период – от нас се искат дела, ред, стабилност и ясни решения, които да се усещат в живота на гражданите, отбеляза още Миланов и продължи с думите:

Отговорността днес е лична. Именно с личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство, родолюбие. Време е да възстановим доверието в Народното събрание – с последователна работа и уважение към хората. Законът трябва да е над всички.

След това Румен Миланов говори за това, че живеем в несигурно време, във време на разделение, в което народните представители трябва да пазят мира и да действат разумно.

Накрая председателстващият заседанието завърши с думите, че бъдещето принадлежи на младите. Нашият дълг е да им оставим държава с ред, правила и перспектива – да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешка, без значение на партийните различия, трябва да работим заедно, за да издигнем националния дух над ежедневните ежби и ефектни пози. Българите разчитат на нашата съвест, воля и на нашите решения. България да пребъде! – пожела Румен Миланов.

Последва клетвата на народните представители, които станаха прави и повториха думите на клетвата: Заклевам се в името на Република България.да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.

След това депутатите изслушаха химните на България и на Европейския съюз.