Делян Добрев обвини служебния кабинет, че е изпуснал инфлацията и тя гони 7%

Делян Добрев от ГЕРБ коментира, че инфлацията се е повишила до около 7% и според него служебният кабинет с премиер Андрей Гюров не е успял да я овладее. Той подчерта, че новото правителство трябва спешно да предприеме мерки, като ограничи разходите и премахне т.нар. автоматични увеличения в бюджета, които водят до по-високи заплати и социални плащания, а оттам – и до допълнителен инфлационен натиск.

Той подчерта, че бюджетният дефицит трябва да остане в рамките на 3%, а основен приоритет да бъде стабилизирането на финансите. Добрев отбеляза още, че покачването на цените на горивата ще доведе до поскъпване и на стоките, тъй като влияе както върху производството, така и върху транспорта.

По политически въпроси той не даде конкретен отговор за евентуално сътрудничество между ГЕРБ и „Прогресивна България“, като посочи, че това трябва да се коментира от ръководството на партията.

Добрев оцени бюджета от предходната година като предизвикателен, но с по-добро изпълнение от очакваното, и похвали работата на кабинета „Желязков“, включително за влизането на България в еврозоната. В заключение той подчерта, че най-неотложната задача пред новото правителство е справянето с инфлацията и финансовата стабилност.