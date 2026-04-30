Съдът на ЕС ни друсна глоба от 1,9 млн. евро за бавно транспониране на директива

Съдът на Европейския съюз наложи на България финансова санкция в размер на 1,9 млн. евро за забавено транспониране на Директива 2019/520 относно електронните системи за пътно таксуване. Крайният срок за въвеждането й във вътрешното законодателство – 19 октомври 2021 г., не е спазен, като едва в хода на делото в Люксембург са приети необходимите актове. Това е помогнало да бъде избягната периодична санкция, като наложената е еднократна.

Директивата цели оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в ЕС и улесняване трансграничния обмен на информация при неплащане на пътни такси. Съдът отново отхвърля обичайното за представителите ни по такива дела позоваване на политическа нестабилност с аргумента, че вътрешните затруднения не са оправдание за неспазването задълженията по правото на съюза. Отхвърлен е и доводът за наличие на непреодолима сила, за каквато България е посочила COVID-пандемията.

