Столичният общински съвет разреши строежа на 75-метрова сграда в „Младост“

Столичният общинският съвет (СОС) одобри строежа на 75-метрова сграда в квартал „Младост“. За целта СОС одобри доклада на районния кмет на „Младост“ Ивайло Кукурин за издигането на сградата до метростанция „Александър Теодоров – Балан“. Теренът, върху който ще бъде изградена сградата е 92% общинска собственост и е с размер от 5789 кв. метра. Срещу правото на строеж общината ще получи собственост върху част от обектите в бъдещата сграда, които ще се ползват за преместване на районната администрация.

Част от общинския дял е през „Софийски имоти“. В този имот съсобственици на общината са частни лица, които притежават скромните 7.78% от терена или 450 кв. метра. По тяхно предложение Столичният общински съвет сега даде зелена светлина за изграждане на огромно РЗП на мястото – 44 620 кв. м. надземно и 14 550 кв. м. сутерен.

„За“ издигането на сградата гласуваха 34 общински съветници от групите на ГЕРБ, БСП (без Войслав Тодоров, който гласува „против“), „Има такъв народ“, „Синя София“ и отцепниците от „Възраждане“. „Против“ строежа се обявиха 22-ма общински съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Спаси София“, както независимият общински съветник Ваня Григорова. Трима гласуваха „въздържал се“.

„Ще организираме протести и „Младост“ ще бъде блокиран„, закани се в залата Андрей Зографски от „Спаси София“ и призова кмета на столицата Васил Терзиев да върне или да оспорва решението.

Лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев призова софиянци да подкрепят с присъствието си протеста срещу строежа на 75-метровата сграда.

„Прегазихте интересите на собствения си квартал. Много отдавна бе установено, че пропускливостта на „Александър Малинов“ е изчерпан. Не виждам никакъв транспортен анализ, а много отдавна трябваше да оценим ефектът върху транспорта на цялото строителство, предвидено върху булеварда. Тук се строят огромни сгради и още при строежа на „Гаранти Коза 2 част“ бе констатирано, че хората няма как да си стигат до домовете“, коментира общинският съветник от „БСП за България“ Войслав Тодоров.

Според вносителя на доклада обаче – кметът на „Младост“ Ивайло Кукурин, строежът не се явява презастрояване, защото точно на това място нямало реализирано строителство и имотът бил подходящ.

По-късно столичният кмет Васил Терзиев каза, че предстои да вземе решение какви действия ще предприеме – дали да върне решението или да го обжалва в съда, както вече направи с подобен скандален казус в район „Изгрев“.

Още от категорията..

