Столичният общински съвет ще разгледа над 80 доклада на редовното си заседание

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа над 80 доклада на първото си редовно заседание след предизборната кампания и предсрочните парламентарни избори, когато сесии не се провеждаха.

Кметът на София Васил Терзиев е вносител на 16 доклада, сред които: частична промяна в структурата и числеността на администрацията на Столична община, актуализиран План за действие за устойчива енергия и климат на Столичната община 2021-2030 г., включващ Програма за енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, както и няколко доклада за одобряване на проекти за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация.

В дневния ред е Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столичната община с вносители общинските съветници Гергин Борисов („Спаси София“) и Веселин Калановски („Продължаваме промяната-Демократична България“.

Общинарите ще разгледат и доклад, който ще разреши на частен инвеститор да построи 75-метров небостъргач върху почти изцяло общинска земя на булевард „Александър Малинов“ в район „Младост“.

СОС ще обсъди разкриването на нови и промяна на съществуващи автобусни и тролейбусни линии във връзка с доставката на нови 75 тролейбуса и 50 електробуса, оптимизацията на трамвайната мрежа на територията на Столичната община чрез промяна на съществуващи, разкриване на нови и закриване на линии с цел подобряване на транспортното обслужване, както и подобряването на транспортното обслужване в с. Бусманци, с. Казичене, с. Кривина, с. Лозен и гара Верила.

Общинските съветници предстои да разгледат още Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост, за тази година.

С два доклада се предлага осигуряване на финансови средства необходими за облагородяване на междублокови пространства и изграждане на квартални паркоместа в районите „Овча купел“ и „Сердика“. Общинският съвет се очаква да обсъди и брандиране на спирки на градския транспорт по бул. „Александър Стамболийски“ на територията на район „Красна поляна“ със снимки и кратка информация за исторически личности.

В дневния ред е и закупуването на нов автоклав за нуждите на Неонатологично отделение на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД със собствени средства на лечебното заведение.