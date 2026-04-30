РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Столичният общински съвет ще разгледа над 80 доклада на редовното си заседание

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа над 80 доклада на първото си редовно заседание след предизборната кампания и предсрочните парламентарни избори, когато сесии не се провеждаха.

Кметът на София Васил Терзиев е вносител на 16 доклада, сред които: частична промяна в структурата и числеността на администрацията на Столична община, актуализиран План за действие за устойчива енергия и климат на Столичната община 2021-2030 г., включващ Програма за енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, както и няколко доклада за одобряване на проекти за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация.

В дневния ред е Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столичната община с вносители общинските съветници Гергин Борисов („Спаси София“) и Веселин Калановски („Продължаваме промяната-Демократична България“.

Общинарите ще разгледат и доклад, който ще разреши на частен инвеститор да построи 75-метров небостъргач върху почти изцяло общинска земя на булевард „Александър Малинов“ в район „Младост“.

СОС ще обсъди разкриването на нови и промяна на съществуващи автобусни и тролейбусни линии във връзка с доставката на нови 75 тролейбуса и 50 електробуса, оптимизацията на трамвайната мрежа на територията на Столичната община чрез промяна на съществуващи, разкриване на нови и закриване на линии с цел подобряване на транспортното обслужване, както и подобряването на транспортното обслужване в с. Бусманци, с. Казичене, с. Кривина, с. Лозен и гара Верила.

Общинските съветници предстои да разгледат още Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост, за тази година.

С два доклада се предлага осигуряване на финансови средства необходими за облагородяване на междублокови пространства и изграждане на квартални паркоместа в районите „Овча купел“ и „Сердика“. Общинският съвет се очаква да обсъди и брандиране на спирки на градския транспорт по бул. „Александър Стамболийски“ на територията на район „Красна поляна“ със снимки и кратка информация за исторически личности.

В дневния ред е и закупуването на нов автоклав за нуждите на Неонатологично отделение на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД със собствени средства на лечебното заведение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.