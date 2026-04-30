Технологичните компании ще похарчат 725 млрд. долара за изкуствен интелект през 2026 г.

Четири водещи технологични компании – Amazon, Meta, Microsoft и компанията майка на Google – Alphabet, преразгледаха нагоре първоначалните си инвестиционни планове за технологии за изкуствен интелект (ИИ) през 2026 година.

Сега те са готови да похарчат 725 милиарда долара, което е със 77% повече от рекордните 410 милиарда долара през 2025 г., съобщи Financial Times.

Въпреки че инвеститорите, според изданието, преди това са изразявали скептицизъм относно огромните суми, изразходвани за тези цели, те като цяло приветстваха отчетите за приходите, тъй като търсенето на изкуствен интелект и центрове за данни доведе до значителен ръст на приходите и печалбата.

Според анализатора на Jefferies Брент Тил,

„икономиката на ИИ е стабилна и расте устойчиво“.

Той каза, че ръстът на приходите на технологичните гиганти показва, че „големите играчи могат да поемат огромни капиталови разходи“. Той отхвърли песимистичните очаквания за падащите цени на технологичните активи като безсмислени.

Положителните резултати на компаниите „ще помогнат на инвеститорите да изградят увереност в устойчивостта на своите инвестиции“, отбеляза анализаторът на UBS Стивън Джу.