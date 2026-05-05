Президентът Илияна Йотова започва експресни консултации с парламентарните групи

В един ден президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с шестте парламентарно представени политически сили, преди да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет.

В рамките на шест часа днес държавният глава ще разговаря поотделно с представители на всяка от шестте формации в Народното събрание.

Политическите консултации започват в 10:30 ч. с „Прогресивна България“ на Румен Радев, която има мнозинство от 131 депутати.

В 11:30 ч. на „Дондуков“ 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14:00 ч. президентът ще разговаря с „Демократична България“, а час по-късно – с „Продължаваме промяната“. Последната среща е насрочена за 16.00 ч. с представителите на най-малката парламентарна група в това Народно събрание – „Възраждане“.

След края на консултациите президентът ще направи изявление пред медиите.

Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когото „Прогресивна България“ ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство.

Очаква се още в петък кабинетът да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство.

