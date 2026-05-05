Двама от ранените при нападението с нож във Варна са били оперирани

Двама от пострадалите при нападението с нож във Варна са претърпели операции в понеделник заради тежкото си състояние. Става дума за мъж и жена с дълбоки прободни рани в гърдите, които се намират в реанимацията на болница „Света Анна“. Останалите двама ранени са с по-леки наранявания и вече са пуснати да се лекуват у дома.

Нападението с нож стана посред бял ден в морската ни столица. 47-годишна жена от Литва рани четирима души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя беше задържана минути след атаката от свидетели, преди да дойде полицията. По данни на разследващите жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. Тя е носела кухненски нож, имала е още един, а от магазина е взела още 3 ножа. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви.

Причините за нападението все още не са изяснени. Хора от района казват, че тя и преди е пазарувала там, но не е проявявала агресивно поведение.