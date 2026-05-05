Компаниите в САЩ са все по-активни в закупуването на застраховки срещу политическо насилие

Американските корпорации в почти всички индустрии проявяват все по-голям интерес към застраховка срещу актове на политическо насилие и стрелби на обществени места, според Financial Times, позовавайки се на данни от застрахователни брокери. Според вестника, компаниите, които са закупили такава застраховка, включват инвестиционните фондове Brookfield и Blackstone.

Изданието цитира Джулиан Веро, главен изпълнителен директор на застрахователната компания Blackthorn, който отбеляза, че стрелбата на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом на 25 април, на която присъства президентът на САЩ Доналд Тръмп, е предизвикала особено безпокойство и е засилила интереса към подобна застраховка. Джулиан Веро отбелязва, че компаниите са загрижени предимно не за многобройните стрелби в училищата, а по-скоро за инциденти, свързани с политическо насилие.

Според застрахователната компания WTW, приблизително

150 политически мотивирани акта на насилие са се случили в Съединените щати през първата половина на 2025 г. –

двойно повече от общия брой от предходната година. Вестникът, позовавайки се на експерти, съобщава, че финансовите, правните, репутационните и други разходи, свързани с подобни инциденти, са се удвоили от 2020 г. насам, достигайки 100 милиона долара годишно.

Убийството на главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare Брайън Томпсън през декември 2024 г. също предизвика засилен интерес към застрахователните и охранителните мерки. По това време се съобщаваше, че много корпорации засилват охраната на висшите ръководители.