От Министерството на културата обясниха, че финансирането на фестивала A to Jazz зависи от приемането на бюджета

От Министерството на културата заявиха в своя позиция, че финансирането на фестивала A to Jazz зависи от приемането на държавния бюджет за 2026 година.

Фестивалът е включен в календара, приет с решение на Министерския съвет в края на 2025 година, но към момента държавата работи с удължен бюджет. Това ограничава възможността за поемане на нови разходи в пълния им размер, като общата стойност на всички събития в календара надхвърля 22 млн. лева – ресурс, който засега не е осигурен.

От министерството посочват, че при настоящата ситуация приоритет е да се гарантира провеждането на вече започнали културни събития и да се избегнат прекъсвания в сектора. Част от проектите се финансират с пренасочване на ограничени средства, което изисква строга финансова дисциплина.

За A to Jazz Festival се уточнява, че събитието е планирано за летния сезон, когато се очаква вече да има приет редовен бюджет. Разплащанията към организаторите ще могат да бъдат извършени след това.

Министерството отбелязва също, че много културни събития в страната се реализират чрез смесено финансиране – с участие на държавата, общините и собствени приходи, което позволява по-голяма устойчивост в условия на бюджетни ограничения.

От институцията изтъкват, че поддържат активен диалог с културния сектор и ще работят за осигуряване на финансирането веднага щом това стане възможно в рамките на закона.