РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

От Министерството на културата обясниха, че финансирането на фестивала A to Jazz зависи от приемането на бюджета

Министерство на културата, От Министерството на културата обясниха, че финансирането на фестивала A to Jazz зависи от приемането на бюджета

От Министерството на културата заявиха в своя позиция, че финансирането на фестивала A to Jazz зависи от приемането на държавния бюджет за 2026 година.

Фестивалът е включен в календара, приет с решение на Министерския съвет в края на 2025 година, но към момента държавата работи с удължен бюджет. Това ограничава възможността за поемане на нови разходи в пълния им размер, като общата стойност на всички събития в календара надхвърля 22 млн. лева – ресурс, който засега не е осигурен.

От министерството посочват, че при настоящата ситуация приоритет е да се гарантира провеждането на вече започнали културни събития и да се избегнат прекъсвания в сектора. Част от проектите се финансират с пренасочване на ограничени средства, което изисква строга финансова дисциплина.

За A to Jazz Festival се уточнява, че събитието е планирано за летния сезон, когато се очаква вече да има приет редовен бюджет. Разплащанията към организаторите ще могат да бъдат извършени след това.

Министерството отбелязва също, че много културни събития в страната се реализират чрез смесено финансиране – с участие на държавата, общините и собствени приходи, което позволява по-голяма устойчивост в условия на бюджетни ограничения.

От институцията изтъкват, че поддържат активен диалог с културния сектор и ще работят за осигуряване на финансирането веднага щом това стане възможно в рамките на закона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.