„Ти Би Ай Банк“ ще изплати предсрочно емисията облигации с ISIN код BG2100005235 

„ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД ще упражни Кол опция по емисията обикновени, лихвоносни, първостепенни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, непривилегировани, неконвертируеми облигации, с ISIN код BG2100005235, с обща номинална стойност от 10 000 000 евро. Това ще стане на датата на лихвеното плащане по емисията на 9 юни, която съвпада с една година преди датата на падеж на емисията, т.е. на тридесет и шестия месец от датата на издаването на облигациите.

Тези книжа са структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Емисията е с годишна лихва от 9%, и оригинален падеж на главницата на 9 юни 2027 година. Тя е регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД и е допусната до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“.

Емитентът упражнява Кол опция на емитента по смисъла на условията на емисията облигации, която може да бъде упражнена по усмотрение на емитента и след като е получил

предварително разрешение от Българската народна банка в качеството й на Орган за преструктуриране.

„ТИ БИ АЙ Банк“ уведомява облигационерите по емисията облигации, че Управителният съвет на БНБ е приел решение №126 на 31 март 2026 г., с което на кредитната институция се предоставя предварително разрешение за упражняване на тази Кол опция преди договорения падеж на емисията облигации.

При упражняването на Кол опцията, „ТИ БИ АЙ Банк“ ще изплати на облигационерите за всяка облигация по 100 (сто) % от главницата на една облигация (която съответства на номиналната стойност на една облигация в размер на 100 000 евро) плюс съответната натрупана лихва в размер на 9000 евро за една облигация по емисията облигации. Тази сума представлява цената на упражняване на една облигация от емисията за упражняването на Кол опцията на емитента.

Право да получат заплатената от емитента цена на упражняване в резултат от упражняването на Кол опцията ще имат облигационерите по емисията облигации, придобили такива книжа и вписани в книгата на облигационерите по емисията облигации не по-късно от пет работни дни преди датата на лихвено плащане. Притежаването на облигациите се удостоверява с официално извлечение от книгата на облигационерите по емисията облигации, която се води от „Централен депозитар“ АД.

Емитентът ще изплати предсрочно главницата по облигациите,

заедно с дължимите, текущо начислени, но неизплатени лихви по нея, изцяло по отношение на всички облигации от емисията дългови книжа. Цената на упражняване на Кол опцията се заплаща чрез „Централен депозитар“ АД по реда, предвиден за извършване на лихвени плащания по емисията облигации.

С изплащането на цената на упражняване на Кол опцията в резултат от упражняване на Кол опцията на емитента, „ТИ БИ АЙ Банк“ ще изпълни всички свои задължения за плащане на главницата и натрупана лихва по облигациите към облигационерите по емисията облигации и ще има право да поиска заличаване (дерегистриране) на емисията облигации от централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.