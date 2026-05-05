Омбудсманът и КФН подхванаха високата „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите

Омбудсманът Велислава Делчева и Комисията за финансов надзор (КФН) подхванаха темата с по-скъпата застраховка “Гражданска отговорност” при мотоциклетите, след като са постъпили множество жалби от граждани и представители на мотоклубове от цялата страна. Това стана ясно по време на брифинг в София, в който участие взе и заместник-председателят на КФН Пламен Данаилов.

От постъпилите сигнали става ясно, че увеличението на цените е с между 50% и 80% за мотоциклети, а при определени случаи, над 100 процента. От браншови организации посочват дори диапазон на поскъпване между 70% и 300 процента. Според бранша липсват ясни икономически аргументи и публично достъпни анализи, които да обосноват това увеличение.

“Миналата година застраховката за мотор до 750 кубика беше около 140 лева, а сега най-евтината е 115 евро, като стига до 180–190 евро, а има и оферти над 1200 евро”, изтъкна представителят на “София Райдърс” Любомир Жингов. Междувременно мотоциклетистите остават в готовност за протести.

В тази връзка от институцията на омбудсмана са изпратили писма, адресирани до Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за проверки, за да се установи дали предлаганите цени са икономически обосновани. Сезирани са и Асоциацията на българските застрахователи с препоръка към застрахователните компании за разсрочване на вноски по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ или да предлагат т. нар. сезонна застраховка, понеже мотоциклетистите използват превозните си средства предимно през топлите месеци.

Паралелно с това Комисията за финансов надзор е изискала от застрахователните компании подробна информация за начина, по който са формирани цените на „Гражданска отговорност“ за мотоциклети.

„Ако се установи, че има необосновано повишение на цените, ще бъдат сезирани и Комисията за защита на потребителите, а ако се види, че може би има съгласувани практики, информацията ще бъде изпратена до Комисията за защита на конкуренцията“, допълни заместник-председателят на регулатора.

Очаква се КФН и омбудсманът да предложат съвместно на новия парламент законодателни промени за застраховките „Гражданска отговорност“ за мотоциклети.