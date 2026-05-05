Белият дом подготвя републиканците за евентуално поражение на изборите. Провеждат се затворени брифинги за служители на администрацията, съобщава The Washington Post. По време на тези брифинги служителите получават съвети как да реагират, ако демократите получат контрол над Конгреса на изборите през ноември. Според анкети тази вероятност нараства с всеки изминал месец.

Междинните избори ще се проведат в Съединените щати през ноември. Те ще подновят всички 435 места в Камарата на представителите за двугодишен мандат и приблизително една трета от Сената за шестгодишен мандат. Тази кампания ще определи коя партия ще контролира Конгреса и ще може или да подкрепи президента, или, обратно, да възпрепятства политиката му.

Според The ​​Washington Post, администрацията на Белия дом е започнала да подготвя персонала си за сценарий, при който демократите получават контрол над Конгреса. За тази цел адвокати и съветници провеждат затворени 30-минутни брифинги. Тези срещи, използващи PowerPoint презентации, обясняват как да се действа под засилен натиск от страна на законодателите.

Длъжностните лица, по-специално, се обучават да бъдат по-внимателни в кореспонденцията си,

да отговарят по подходящ начин на запитвания и да бъдат подготвени за разследвания. Тези консултации се провеждат от дълго време, но напоследък се засилиха, тъй като в администрацията се засилва усещането за предстоящо поражение на републиканците.

Както обяснява The New Republic, екипът на Доналд Тръмп очаква победа на демократите поради намаляващите рейтинги на одобрение на президента. През 15-те месеца след завръщането му в Белия дом той въвлече Съединените щати във война с Иран, предизвиквайки глобална енергийна криза, която доведе до покачване на разходите за живот почти навсякъде. Америка също нахлу във Венецуела, отвличайки Николас Мадуро. В самите Съединени щати хиляди служители на федералното правителство бяха съкратени, а някои агенции бяха парализирани. Освен това 47-ият президент използва поста си, за да преследва политически опоненти.

Конгресът на САЩ възнамерява да лиши президента Тръмп от правомощията му да продължи операцията срещу Техеран.

Доналд Тръмп Иран

Според ново проучване, проведено от ABC News, The Washington Post и Ipsos в края на април, 62% от американците не одобряват представянето на президента, което е с 2 процентни пункта повече спрямо февруари. Това е близо до рекордно ниско ниво.

Междувременно вчера избухна вътрешен конфликт сред демократите в Камарата на представителите,

според Axios. Комитетът за демократична кампания (DCC) подкрепи няколко кандидати, които все още участват в конкурентните предварителни избори. Това отново повдигна стар дебат: дали ръководството на партията действа честно или се опитва да промотира по-„удобни“ фигури. Самият DCC отбеляза, че отдавна е спрял да се намесва в конкурентните предварителни избори. Основната му цел е да спечели изборите и да си върне контрола над Камарата на представителите.

В същото време The Wall Street Journal добавя, че демократите може да загубят предимството си преди изборите. Те не са разрешили напълно вътрешните си спорове след минали поражения, нямат единна стратегия, а има и разделение между умерените и по-левите крила на партията.