РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

tbi bank обяви Алекс Гармаш за Chief Value Officer

tbi bank обяви Алекс Гармаш за Chief Value Officer

tbi bank обяви Alex Garmash за Chief Value Officer, с което той ще отговаря за създаването на стойност, стратегическата трансформация и дългосрочния растеж на банката на основните пазари, на които оперира. Алекс се присъединява към tbi bank през 2024 г. и в продължение на две години ръководи бизнеса с търговци. С новата си длъжност той поема по-широка сфера на отговорности, фокусирана върху създаването на по-голяма стойност за клиентите и бизнеса.

Алекс притежава над две десетилетия международен опит, с фокус върху мащабни трансформации и програми за растеж в банковия, телекомуникационния, здравния, енергийния и автомобилния сектор в Югоизточна Азия, Латинска Америка, Европа и Австралия.

Преди да се присъедини към tbi bank, значителна част от кариерата му преминава в McKinsey&Company, където заема длъжността старши вицепрезидент и изпълнява временно функциите на изпълнителен директор по трансформации в големи организации, включително дейности по преструктуриране и подобряване на бизнес резултатите на компании в Азиатско-тихоокеанския регион.

Алекс е магистър по бизнес администрация (MBA) от London Business School и магистър по международна икономика от Киевския национален икономически университет. Завършил е програми за мениджъри в Harvard Business School и INSEAD. Алекс е сертифициран член на Австралийския институт на директорите на компании.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.