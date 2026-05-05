На консултациите при президента от ГЕРБ заявиха готовност да подкрепят ключови решения

От ГЕРБ-СДС пристигнаха на консултациите при президента Илияна Йотова. В срещата на „Дондуков“ 2 участваха Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян. Държавният глава благодари за участието в консултациите и подчерта, че страната се намира в нова политическа ситуация, при която „Прогресивна България“ разполага с абсолютно мнозинство. Йотова изрази очакване ГЕРБ-СДС да играе активна и конструктивна роля като опозиция, включително чрез ефективен парламентарен контрол и предложения за политики.

Томислав Дончев заяви, че за формацията е приоритет България да има редовно правителство възможно най-скоро. Той изтъкна, че основно предизвикателство остава бюджетът и необходимостта от ограничаване на дефицита.

„Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване“, каза Дончев и добави, че от ГЕРБ-СДС са готови да подкрепят трудни, но необходими решения, особено ако са насочени към реформи. Той отбеляза, че партията ще подкрепя управлението при правилни решения, ще го критикува при грешки и ще предлага алтернативни политики.

Рая Назарян изрази удовлетворение от формираното стабилно парламентарно мнозинство и бързия избор на председател на Народното събрание. Тя увери, че формацията ще продължи да подкрепя законодателните инициативи по Плана за възстановяване и устойчивост, както и други предложения, свързани с реформите.

Йорданка Фандъкова изрази надежда за бързо продължаване на модернизацията в образованието и постигане на консенсус по ключови теми като образованието и културата.

Консултациите при президента започнаха с „Прогресивна България“, а след ГЕРБ-СДС предстоят срещи с ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Очаква се в четвъртък държавният глава да връчи първия мандат на победителя в изборите, а при готов състав на кабинет новото правителство може да положи клетва още в петък.