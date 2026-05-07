Здравното министерство осигурява безплатни грипни ваксини за децата от есента

От Министерството на здравеопазването стартираха Национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода от 2026–2030 година, с която се осигурява безплатна имунизация. Право на безплатна имунизация ще имат деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години включително. Ваксините ще се прилагат по желание на родител.

Целта е да се намалят заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на ваксинационния обхват, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяването.

В програмата е заложено достигане на имунизационен обхват от 17% всяка година сред децата до 7 години  и обхващане на 10 000 деца с хронични заболявания.

За готовността за прилагане на програмата служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски увери, че ваксините вече са заявени и няма риск от загуба на обществен ресурс.

По данни на ведомството в България заболяемостта от грип е най-висока във възрастовите групи от 0 до 4 години и от 5 до 14 години, като през последния зимен сезон почти всеки втори преглед за грип е извършен при дете под 15-годишна възраст. Нараства и делът на хоспитализациите при децата, като за последния сезон той достига над 1/3 от всички хоспитализирани лица с грип.

По данни от международни изследвания ваксинацията срещу грип намалява риска от хоспитализация при деца с над 50%, а рискът от тежко протичане – с до 63 процента.

Проучване на Института за пазарна икономика, показва, че разходите при една грипна вълна могат да достигнат около 145 млн. евро, като по-голямата част от тях са свързани с отсъствия от работа на родители и грижа за болни деца.

Междувременно служебното правителство одобри на днешното си заседание допълнително финансиране за Министерството на здравеопазването в размер на 1 000 000 евро. Средствата са за въвеждане на национален модел за предоставяне на патронажни грижи в изпълнение на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 и Плана за действие към Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 година за периода 2024 – 2026 година.

Основната цел е подобряване на достъпа до качествена грижа и превенция на усложненията чрез внедряване на ефективни здравно-социални мерки. Моделът се основава на проактивни и регулярни домашни посещения, насочени към бременни жени и семейства с деца до 2-годишна възраст.

