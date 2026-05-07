Денят по диагонал – 7 май 2026 г.

Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, а кандидатът за министър-председател Румен Радев го прие и веднага го върна изпълнен, като представи и структурата на кабинета с четирима заместник министър-председатели.

Лидерът на „Прогресивна България“ обяви състава на бъдещия Министерски съвет и имената на кандидат-министрите.

Българите са проевропейци и всякакви резки движения срещу ЕС ще бъдат наказвани бързо, смята Николай Денков.

Съмнявам се, че Радев ще получи обичайните сто дни спокойствие. Ще трябва да търси баланс, ако иска да управлява по-дълго.

След прегласуване с 21 гласа „Против“ (един от ГЕРБ-СДС и 20 от ДПС) и 159 „Въздържал се“ (129 от „Прогресивна България“, 30 от ГЕРБ-СДС) депутатите отхвърлиха предложението на Божидар Божанов от „Демократична България“ да бъде включен проект на решение за създаване на временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с несъответствия между официално декларираното имуществено състояние и доходи и извършвани разходи и стандарт на живот на Делян Славчев Пеевски.

Преговорите между Европейския парламент, Европейската комисия и правителствата на страните членки за прилагането на търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ приключиха на 6 май без резултат. Очакванията са провала на преговорите да задълбочи разрива между Брюксел и администрацията на Доналд Тръмп. След близо шест часа разговори в сряда страните не успяха да постигнат компромис дори по основни въпроси, което увеличава риска от нова ескалация в търговския спор с Вашингтон. Тръмп вече предупреди, че може да наложи 25-процентни мита върху европейските автомобили, ако ЕС не придвижи напред въпросното споразумение.

Румен Радев получи огромна сила, но с нея върви и огромна отговорност, подчертава Любомир Аламанов.

Постепенно избирателите на Румен Радев ще разберат, че са повярвали в кухи обещания, ако той не направи институциите работещи.

В опит за овладяване на смъртоносния хантавирус, който нашумя след като трима починаха на нидерландския круизен кораб “Hondius”, здравните власти по света се активизират да открият и изолират заразените. Вирусът, пренасян от плъхове, бе разпространен именно от пътници на въпросния кораб, плавал от Аржентина до Кабо Верде със спиране в ЮАР.

Иран определи набор от правила за корабоплаването в Ормузкия проток. Според документ, видян от CNN, Техеран е изложил нови изисквания към корабите, които искат да минат по водния път.

Документът, озаглавен Vessel Information Declaration, представлява формуляр за кандидатстване, издаден от иранската Служба за Ормузкия проток в Персийския залив. Изисква се той да бъде попълнен от всички преминаващи плавателни съдове, за да се гарантира техният безопасен преход.