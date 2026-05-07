ЕБВР с първата си сделка за секюритизация на стойност 1 млрд. евро

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) успешно стартира първия си трансфер на значителен риск (SRT), отбелязвайки важен етап в усилията на банката за мобилизиране на частен капитал и увеличаване на кредитирането на развиващите се пазари.

Сделката от 1 милиард евро, структурирана като синтетична секюритизация и обозначена от ЕБВР като „Мозайка“, прехвърля кредитния риск върху диверсифициран референтен портфейл от активи на ЕБВР, като същевременно запазва базовите заеми в баланса на банката. Чрез споделяне на риска с частни инвеститори и застрахователи, сделката мобилизира частен капитал в държави и проекти, до които частният капитал иначе може би не би имал достъп. Тя също така повишава капиталовата ефективност на ЕБВР и освобождава капацитет за подкрепа на допълнителни проекти с голямо въздействие.

Секюритизацията обхваща над половината от икономиките, в които ЕБВР инвестира,

както и множество сектори, включително устойчива инфраструктура, корпорации и финансови институции, осигурявайки достъп до диверсифицирана и представителна част от портфолиото на банката в частния сектор.

Mosaic включва старши транш от 835 милиона евро, задържан от ЕБВР, мецанинен транш от 145 милиона евро, частично пласиран при международния инвеститор PGGM и частично застрахован от AXA XL, AXIS Capital и Liberty Mutual. Младши транш от 20 милиона евро ще бъде задържан от Европейската банка на възстановяване и развитие.

Santander CIB и Clifford Chance консултираха ЕБВР относно структурирането, пласирането и изпълнението на транзакцията. Като първо прехвърляне на риск на ниво портфолио на ЕБВР, транзакцията представлява важна стъпка в разширяването на способността на банката да финансира дългосрочни инвестиции и цели за развитие, като същевременно отключва капитал от нова група глобални партньори за споделяне на риска.

Според Буркхард Кюбел-Зоргер, вицепрезидент и главен финансов директор на ЕБВР, чрез тази транзакция се създава

нова възможност за институционалните инвеститори да се ангажират с портфейлите на ЕБВР

и да подкрепят инвестициите в регионите, в които работи банката. „Чрез споделяне на риска и мобилизиране на частен капитал, можем да използваме баланса си по-ефективно, ускорявайки движението на капитала и насочвайки повече дългосрочни инвестиции към развиващите се икономики. Първият SRT на ЕБВР представлява важна стъпка напред за общността на MDB [многостранните банки за развитие], за банката и за регионите, които обслужваме.“

Ларс Дейкстра, главен инвестиционен директор „Управление на активи“ в PGGM, отбелязва, че те са първият основен инвеститор в програмата за споделяне на риска на ЕБВР. „Установяваме връзка с водеща и съмишленическа многостранна банка за развитие, където целите за устойчивост са вградени във всички финансови дейности. Подходът на ЕБВР е тясно съгласуван с нашата философия за съвместни инвестиции с нашия клиент, PFZW, в която балансираме възвръщаемостта, риска и устойчивостта като неразделна част от нашата „3D“ инвестиционна стратегия.“

Mosaic е в тясно съответствие с препоръките на Г-20 от Независимия преглед на рамките за капиталова адекватност на многостранните банки за развитие. Сделката мобилизира частен капитал, оптимизира балансите чрез прехвърляне на риска към частния сектор и използва данни, като например базата данни за глобалните развиващи се пазари (GEMs), за да демонстрира на инвеститорите ефективността на активите на многостранните банки за развитие.

ЕБВР е сред най-силните мобилизатори на частен капитал в регионите, където оперира. През 2025 г. банката е предоставила 16.6 милиарда евро финансиране за собствена сметка и е мобилизирала още 26.8 милиарда евро.