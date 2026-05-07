Задава ли се пандемия от хантавирус?

В опит за овладяване на смъртоносния хантавирус, който нашумя след като трима починаха на нидерландския круизен кораб “Hondius”, здравните власти по света се активизират да открият и изолират заразените. Вирусът, пренасян от плъхове, бе разпространен именно от пътници на въпросния кораб, плавал от Аржентина до Кабо Верде със спиране в ЮАР.

От Световната здравна организация потвърдиха, че става дума за по-рядко срещаният вариант на вируса „Анди“, който е единственият хантавирус, който се предава от човек на човек.

Към момента се съобщава само за трима починали, като точната бройка на заразените е неясна – предполага се, че те са около 8 души, част от които вече са откарани в страните си. Трима са в болница в Нидерландия, един е хоспитрализиран в Швейцария и двама – самоизолирали се в Англия. По-рано бе съобщено и за стюардеса, приета в болница в Амстердам след проява на възможни симптоми на хантавирусна инфекция. Тя била в контакт с друга жена, която по-рано починала от същия вирус в Йоханесбург, Южна Африка. Засега стюардесата е с леки симптоми и се намира в изолация, докато се изчакват резултатите от изследванията ѝ. Нарастват обаче опасенията, че стотици хора може да са влезли в контакт с носители на инфекцията, тъй като пътуването е било разделено на три отделни круиза.

Около 40 пътници от круизния кораб са слезли на брега на отдалечения остров Св. Елена в Южния Атлантически океан, съобщи AP, позовавайки се на нидерландските власти. Десетките пътници, включително съпругата на починалия нидерландец от кораба, са напуснали плавателния съд по време на спирката на британска територия. Нидерланските власти не потвърдиха къде се намират в момента другите пътници, слезли от кораба.

Основната версия е, че двама от тримата починали – нидерландска двойка на 69-годишна възраст – може да са се заразили по време на разходка за наблюдение на птици в Ушуая, Аржентина. Според разследващи, пожелали анонимност, двойката посетила сметище по време на екскурзията си. Именно там те може да са били изложени на контакт с гризачи.

Говорител на Европейската комисия, цитиран от БТА, заяви, че засега няма причина за тревога.

“Заплахата за европейците е ниска, правим всичко необходимо, за да не подценяваме събитията и да бъдем готови да реагираме. Оценяваме много задълбочено всяка възможна опасност за европейските граждани”, посочи той.

По думите му вчера е имало среща на европейски специалисти по въпросите на здравната сигурност, в които са участвали представители на европейските здравни служби и на Световната здравна организация. Днес предстои ново заседание с участието на всички държави, чиито граждани са били на кораба “Хондиус”.

Въпреки че вирусът предизвика международна тревога, от СЗО заявиха, че ситуацията не прилича на началото на пандемията от Covid-19.