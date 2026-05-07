РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Разрешиха строежа на 32-километров участък от „Хемус“

Хемус Започва строеж на нови 14 км от магистрала "Хемус"

В последните часове на служебното правителство министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строежа за участък 6 на автомагистрала „Хемус“. Той ще с дължина от близо 32 километра – от края на пътен възел Павликени – Левски до път I-5 Русе – Велико Търново, включително пътен възел при село Куцина. Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 44 месеца.

От министерството уточняват, че в момента се работи и по изграждането на участъци 2, 3 и 4 от същата автомагистрала. За лот 5, с дължина 23 км, се подготвя нужната документация, след което ще може да започне работата на обекта.

За лотове 7 и 8 се извършват съгласувателни процедури.

През месец февруари бе издадено и разрешение за строеж на участък 9, с дължина 11 километра. На практика всички участъци на АМ „Хемус“, без 7 и 8, са с одобрени проекти и са теренно осигурени, уверяват от ведомството.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.