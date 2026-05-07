Разрешиха строежа на 32-километров участък от „Хемус“

В последните часове на служебното правителство министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строежа за участък 6 на автомагистрала „Хемус“. Той ще с дължина от близо 32 километра – от края на пътен възел Павликени – Левски до път I-5 Русе – Велико Търново, включително пътен възел при село Куцина. Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 44 месеца.

От министерството уточняват, че в момента се работи и по изграждането на участъци 2, 3 и 4 от същата автомагистрала. За лот 5, с дължина 23 км, се подготвя нужната документация, след което ще може да започне работата на обекта.

За лотове 7 и 8 се извършват съгласувателни процедури.

През месец февруари бе издадено и разрешение за строеж на участък 9, с дължина 11 километра. На практика всички участъци на АМ „Хемус“, без 7 и 8, са с одобрени проекти и са теренно осигурени, уверяват от ведомството.