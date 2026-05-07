ССБ с обръщение към новия парламент по съдебната реформа

Съюзът на съдиите в България пусна обръщение към депутатите в новия парламент, в което обобщава предложенията си за насоки на съдебната реформа. Публикуваме обръщението със съкращения:

В началото на месец януари 2025 г. се обърнахме към народните представители от 51. Народно събрание, отбелязвайки липсата на адекватна институционална намеса по отношение на последвалите убийството на Мартин Божанов разкрития за търговия с влияние в правосъдието и съпричастност на висши магистрати към нелегитимни кръгове, добили популярност като групата на Божанов „Нотариуса“ и неговия „СС клуб“, и „семейството“ на Петьо Петров „Еврото“ и неговия ресторант „Осемте джуджета“. В нашето обръщение припомнихме останалите без резултат действия на сформираните от 49. и в 50. Народни събрания нарочни временни комисии, както и на комисията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, които имаха за задача да установяват факти и обстоятелства, свързани с влиянието на посочените групи в правосъдието и средствата за това.

Обърнахме внимание и на позицията на тогавашния държавен глава за необходимостта да бъдат проведени ефективни разследвания и проверки за разкриване на всички съпричастни към дейността на мрежите за влияние в правосъдието. Изразихме и своето становище, че само след изясняване на механизмите и средствата, чрез които се въздейства върху правосъдието е възможно да бъдат предприети необходимите законодателни разрешения, чрез които да се противодейства ефективно на тези явления и да се осигури реална възможност съдиите да упражняват функциите си напълно автономно, включително от вътрешни за системата влияния и по този начин да бъдат ефективен защитник на правата и свободите на гражданите, юридическите лица и държавата. Потвърждавайки така изразената вече наша позиция, отново призоваваме да бъде създадена парламентарна комисия за изясняване на обстоятелствата относно влиянието на нелегитимни групи в правосъдието и установяване на съпричастните към дейността на тези групи длъжностни лица.

На следващо място, поставяме на Вашето внимание въпроса за необходимите изменения на Закона за съдебната власт, за да бъдат гарантирани най-добрият подбор, прозрачността и честността на изборите на членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него. В последните две години нашата организация е изразявала няколко пъти становища по този въпрос, към които продължаваме да се придържаме. Както сме посочвали в тези наши становища, промяна, която би осигурила действителна представителност на професионалното общност е запазването на статута на действащи съдии на членовете на Съдийската колегия на ВСС по време на техния мандат, което би прекъснало тенденцията на откъсване на членовете на ВСС от общността, която ги е избрала и би повишило отговорността и отчетността на тяхната дейност.

Поддържаме и виждането си, че е необходимо повишаване на прозрачността на избор на членове на ВСС от страна на Народното събрание, чрез осветляване на процеса на номиниране на кандидатите, осигуряване на възможност такива да бъдат предлагани от страна на останалите правни професионални общности и университетите, ограничаване на възможността действащи магистрати да бъдат избирани в т. нар. „парламентарна квота“, провеждане на открити процедури по изслушване на кандидатите с възможност не само да им бъдат отправяни въпроси, но и същите да им бъдат задавани в рамките на тези изслушвания. Следва да намерят законова регламентация и препоръките, отправяни в последните няколко доклада на Европейската комисия по Механизма за върховенство на правото за осигуряване на възможност съдиите, прокурорите и следователите да участват в избора на членове на Инспектората към ВСС.

Намираме за имаща особено значение необходимостта от подробно законово регламентиране на избора на представителите на професионалната квота във Висшия съдебен съвет. Към настоящия момент такова уреждане е налице единствено по отношения на гласуването с хартиена бюлетина, като с преходни разпоредби е предвидена възможност ВСС да утвърждава използването и на системи за електронно дистанционно или машинно гласуване, без изискванията за тези системи да са законово разписани. Още през месец ноември 2023 г. пред Пленума на ВСС е представено становище на разработчика на досегашната система за електронно дистанционно гласуване, в което е посочено, че тя повече не може да бъде използвана и единственият начин за преработка е цялостното ѝ пренаписване, т. е. замяна с нова. До момента ВСС не е внедрил нова такава система, поради което и гласуването с хартиена бюлетина се явява единствен възможен начин за провеждане на избора.

Необходимите законодателни изменения по отношение на процедурите за избор на нов състав на ВСС и на ИВСС следва да бъдат приети без излишно забавяне, за да бъде решена кризата, произтичаща от отдавна изтеклите мандати на членовете на тези два органа. Считаме, че в голяма степен са изчерпани възможностите за правно регулиране на компетентността на ВСС при условията на изтекъл мандат, произтичащи от измененията на Закона за съдебната власт от м. януари 2025 г., тъй като в предвидения според тях шестмесечен срок не бяха започнати процедури за нов избор на членове на съвета. Намираме за недостатъчно въведеното със същите изменения ограничение в компетентността на настоящия ВСС да избира титуляри на длъжностите председатели на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главен прокурор. При условията на толкова продължително изтекъл мандат на неговите изборни членове и предвид демонстрираната от сегашния състав на ВСС невъзможност да осъществява възложените му функции по прозрачен и внушаващ доверие начин, е необходимо кадровите правомощия на този орган да бъдат значително лимитирани.