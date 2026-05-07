Кабинетът на Андрей Гюров приема последни 23 решения

Андрей Гюров, Правителството

Служебното правителство на Андрей Гюров ще проведе днес, от 10.00 часа, последното си заседание. То влезе в правомощията си на 19 февруари 2026 г. с основна задача – да организира провеждането на предсрочните парламентарни избори. По-късно премиерът коментира, че според международни наблюдатели те са едни от най-честните в новата ни история. Една от причините за това бяха активните полицейски операции, при които бяха задържани 425 души и бяха иззети общо 1 млн. евро.

Очаква се с днешните решения, общо 23 на брой според предварителната програма, да бъде утвърдено споразумение между България и Кралство Нидерландия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация. Ще бъде одобрено и финансиране за Столична община, а на няколко други общини ще се предоставят за управление държавни имоти.

Министерският съвет ще приеме и решение за откриване на постоянно представителство на България в ЮНЕСКО в Париж. Членовете на кабинета ще гласуват да предоставят допълнително финансиране на Министерството на културата. Подготвени са и промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

