Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

Две седмици и половина след предсрочните парламентарни избори президентът Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет на кандидата за министър-председател на най-голямата по численост парламентарна група – „Прогресивна България“. Очаква се държавният глава веднага да получи обратно мандата изпълнен – със структура на бъдещо правителство и имена на кандидати за министри.

За разлика от предишните години, когато формирането на правителство изискваше продължителни и трудни преговори между коалиционните партньори, сега коалицията на Румен Радев разполага със стабилно мнозинство от 131 депутати — с десет повече от нужните за самостоятелно управление.

След консултациите с шестте парламентарно представени групи, Йотова съобщи, че ще връчи мандата на 7 май в 17:00 часа.

По време на срещите тогава се откроиха няколко теми, които формациите смятат за основни приоритети – бюджетът, съдебната реформа и плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. „Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година, който да прекърши инфлационната спирала и да помогне на най-уязвимите и социално слабите“, подчерта тогава държавният глава.