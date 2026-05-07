Румен Радев ще е новият премиер, ще има четирима заместници

Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, а кандидатът за министър-председател Румен Радев го прие и веднага го върна изпълнен, като представи и структурата на кабинета с четирима заместник министър-председатели.

Лидерът на „Прогресивна България“ обяви състава на бъдещия Министерски съвет и имената на кандидат-министрите.

Пълен състав на новото правителство:



Министър-председател – Румен Радев

Вицепремиер и министър на финансите – Гълъб Донев

Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Пулев

Вицепремиер – Иво Петров

Вицепремиер – Атанас Пеканов

Министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев

Министър на отбраната – Димитър Стоянов

Министър на външните работи – Велислава Петрова-Чамова

Министър на правосъдието – Николай Найденов

Министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова

Министър на образованието и науката – проф. Георги Вълчев

Министър на здравеопазването – Катя Ивкова

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков

Министър на енергетиката – Ива Петрова

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев

Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски

Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова-Благова

Министър на културата – Евтим Милошев

Министър на туризма – Илин Димитров

Министър на младежта и спорта – Енчо Керязов

При връчването на мандата държавният глава подчерта, че очакванията на българските граждани и на европейските партньори са за стабилно и ефективно управление. Тя акцентира върху необходимостта от бързи решения по ключови теми като социалните плащания, изработването на бюджета за 2026 година и подготовката на този за 2027-а, както и гаранции за развитието на бизнеса, икономиката и енергетиката.

По думите ѝ, пред новия кабинет стоят и важни външнополитически предизвикателства, а от работата на бъдещото правителство ще зависи възстановяването на доверието в институциите. Президентът изрази очакване за добра координация между властите и увери, че стабилността и сигурността на гражданите трябва да бъдат водещ приоритет.

Румен Радев заяви, че българските граждани са дали ясен сигнал, че искат да се сложи край на политическата криза и че има необходимост от стабилни институции, свобода и справедливост. А това доверие е и сериозна отговорност, която формацията му приема.

Сред основните приоритети на бъдещото управление той открои овладяването на ръста на цените, възстановяването на справедливостта и провеждането на съдебна реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него.

Радев посочи още, че има неясноти около бюджета и очаква да стане ясно какви са параметрите на евентуален „скрит дефицит“. Той изтъкна, че кабинетът ще работи и за това България да не загуби средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Лидерът на „Прогресивна България“ отбеляза, че въпреки краткия времеви хоризонт правителството вече разработва и дългосрочни политики, насочени към ускорено развитие, сигурност и повишаване на благосъстоянието на гражданите.