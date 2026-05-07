Румен Радев ще е новият премиер, ще има четирима заместници

Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, а кандидатът за министър-председател Румен Радев го прие и веднага го върна изпълнен, като представи и структурата на кабинета с четирима заместник министър-председатели.
Лидерът на „Прогресивна България“ обяви състава на бъдещия Министерски съвет и имената на кандидат-министрите.
Пълен състав на новото правителство:
Министър-председател – Румен Радев
Вицепремиер и министър на финансите – Гълъб Донев
Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Пулев
Вицепремиер – Иво Петров
Вицепремиер – Атанас Пеканов
Министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев
Министър на отбраната – Димитър Стоянов
Министър на външните работи – Велислава Петрова-Чамова
Министър на правосъдието – Николай Найденов
Министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова
Министър на образованието и науката – проф. Георги Вълчев
Министър на здравеопазването – Катя Ивкова
Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков
Министър на енергетиката – Ива Петрова
Министър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев
Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски
Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова-Благова
Министър на културата – Евтим Милошев
Министър на туризма – Илин Димитров
Министър на младежта и спорта – Енчо Керязов
При връчването на мандата държавният глава подчерта, че очакванията на българските граждани и на европейските партньори са за стабилно и ефективно управление. Тя акцентира върху необходимостта от бързи решения по ключови теми като социалните плащания, изработването на бюджета за 2026 година и подготовката на този за 2027-а, както и гаранции за развитието на бизнеса, икономиката и енергетиката.
По думите ѝ, пред новия кабинет стоят и важни външнополитически предизвикателства, а от работата на бъдещото правителство ще зависи възстановяването на доверието в институциите. Президентът изрази очакване за добра координация между властите и увери, че стабилността и сигурността на гражданите трябва да бъдат водещ приоритет.
Румен Радев заяви, че българските граждани са дали ясен сигнал, че искат да се сложи край на политическата криза и че има необходимост от стабилни институции, свобода и справедливост. А това доверие е и сериозна отговорност, която формацията му приема.
Сред основните приоритети на бъдещото управление той открои овладяването на ръста на цените, възстановяването на справедливостта и провеждането на съдебна реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него.
Радев посочи още, че има неясноти около бюджета и очаква да стане ясно какви са параметрите на евентуален „скрит дефицит“. Той изтъкна, че кабинетът ще работи и за това България да не загуби средства по Плана за възстановяване и устойчивост.
Лидерът на „Прогресивна България“ отбеляза, че въпреки краткия времеви хоризонт правителството вече разработва и дългосрочни политики, насочени към ускорено развитие, сигурност и повишаване на благосъстоянието на гражданите.