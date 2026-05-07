Част от политическите сили обявиха дали ще подкрепят кабинета на „Прогресивна България“

В 17.00 часа днес президентът Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на първата политическа сила в 52-рото Народно събрание – „Прогресивна България“. От партията вече обявиха, че ще отидат при държавния глава със структура на кабинет и имена на кандидати за министри.

В тази връзка, част от партиите в парламента вече обявиха дали ще подкрепят правителството на „Прогресивна България“.

От „Демократична България“ съобщиха, че ще гласуват „против“ кабинета на първите в това Народно събрание. „Ние няма да участваме в това правителство и сме опозиция, затова ще гласуваме против“, подчерта Ивайло Мирчев.

От „Продължаваме промяната“ първо искат да чуят имената в списъка. „Вие видяхте ли състава на кабинета? Аз още не съм и трябва да го видя. Ако ме питате мен лично, интересува ме изключително много кой ще е предложения за министър на правосъдието. За мен това е най-важният въпрос и най-подходящият за длъжността е Иван Демерджиев. За съжаление обаче той си иска друго министерство. Това е възлов въпрос, също за икономиката и енергетиката. Всички тези неща трябва да се видят и да се обсъдят в нашата парламентарна група“, каза Велислав Величков.

След консултациите при държавния глава във вторник председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви пред медиите, че със сигурност няма да подкрепят правителство на „Прогресивна България“.

От „Възраждане“ отново заявиха, че те биха подкрепили само свое правителство.

Представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи-ДПС“ не излязоха с позиция по темата.

От ГЕРБ обявиха, че няма да подкрепят кабинета на „Прогресивна България“, а ще бъдат в ролята на опозиция. „Нашата позиция е, че колкото се може по-скоро България трябва да има титулярно политическо правителство с дълъг хоризонт. Ние няма как да подкрепим този кабинет. Самото гласуване ще е индикатор за това кой каква роля ще играе, а ние ще играем ролята на опозиция“, заяви Томислав Дончев.

Относно гласувания, които съвпадат с гласувания на други политически сили, депутатът Тома Биков категорично заяви, че ГЕРБ нито търси, нито има договорка с която и да било формация в този парламент.

„Амбицията ни е да следваме своя собствена линия – нито да се прилепяме към управляващите, нито да търсим някакъв подход , свързан с консолидация на опозицията. Тя е многолика, там има и леви партии, има либерални партии. Ние сме формация център-дясно и мислим да отстояваме тази посока“, добави Дончев. В отговор на въпрос той каза, че не вижда принципен формат за взаимодействие между ГЕРБ и другите опозиционни формации.

На въпрос защо ГЕРБ не е подкрепила включването в дневния ред на предложението за създаване на временна комисия за разследване на кръга „Капитал“, Дончев каза, че имат системна позиция, че всякакви временни анкетни комисии нямат особено висока добавена стойност и не е редно Народното събрание или комисии в него да се превръщат в опит за паралелно правосъдие.

На въпрос дали биха подкрепили закон за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски, Дончев отговори, че закони, ориентирани към човека, никога не са били добра практика, а има институции, които вземат тези решения.