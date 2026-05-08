Развита и взаимосвързана газова инфраструктура повишава устойчивостта при кризи

„Наличието на развита и взаимосвързана газова инфраструктура, позволяваща гъвкавост и независими маршрути за пренос, е важен инструмент за справяне с предизвикателствата, свързани с внезапни кризи и нарушения на веригите на доставка.“ Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов по време на участието си в VII-то издание на Срещата на върха за втечнен природен газ, която се провежда в Будапеща, Унгария.

Конференцията е платформа за среща на основните заинтересовани страни на регионалния и световния пазар на втечнен природен газ (LNG). В тазгодишното издание участват представители на правителства и институции на Европейския съюз, регулаторни органи, енергийни производители и доставчици, оператори на преносни системи, доставчици на технологии и оборудване, финансови и консултантски компании, както и научни и академични организации.

В рамките на дискусиите по време на конференцията беше подчертано

ключовото значение на Вертикалния газов коридор за гарантиране на енергийната независимост в Европа.

„Кризата в Близкия изток допълнително потвърждава целесъобразността на проектите по Вертикалния коридор, по които „Булгартрансгаз“ работи и планира да въведе в експлоатация до края на годината“, подчерта Малинов.

Той наблегна и на необходимостта до края на годината да бъде взето решение за

изграждане на поне още един терминал за втечнен природен газ в Гърция,

особено предвид решението на ЕС за преустановяване на вноса на газ от Русия.

„Инвестициите ни в рамките на Вертикалния коридор ще подобрят достъпа на България и страните от региона до най-съвършения механизъм за диверсификация – пазарът на втечнен природен газ“, заяви Малинов. Според него, на фона на затруднените доставки през Ормузкия проток, пазарите в Европа ще разчитат все повече на доставки от сигурни източници, като САЩ и други, чрез съществуващите и планираните нови експортни съоръжения.

„Обединяването на малките пазари в региона и координираните действия на страните за съвместни покупки на LNG имат потенциала да направят пазара привлекателен и за най-големите играчи в сектора“, подчерта Малинов. Той отново открои необходимостта от дългосрочни договори и ангажираност между пазарните участници за постигане на оптимални ценови условия и сигурност на инвестициите.