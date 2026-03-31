Владимир Малинов представи Вертикалния газов коридор на EGYPES 2026

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов взе участие в стратегическа конференция в рамките на Egypt Energy Show (EGYPES) 2026, провеждаща се в Кайро под патронажа и в присъствието на президента на Египет Негово Превъзходителство Абдел Фатах Ел Сиси.

EGYPES е едно от най-значимите енергийни събития за региона на Северна Африка и Източното Средиземноморие, което традиционно събира водещи международни компании, институции и лидери от сектора. Тазгодишното издание е фокусирано върху регионалното сътрудничество, енергийната трансформация и устойчивото развитие.

В рамките на дискусионен панел, посветен на втечнения природен газ (LNG), Владимир Малинов представи стратегическата роля на Вертикалния коридор за доставките към Европа пред представители на водещи компании от газовия сектор, сред които ExxonMobil, Chevron и Harbour Energy. Участниците в дискусията откроиха нарастващото значение на Източното Средиземноморие като ключов газов хъб, подкрепено от развитието на LNG проекти и новооткрити находища.

„Газовите оператори в региона продължават да инвестират в подобряване на инфраструктурата с цел гарантиране на достъпа до енергия от Източното Средиземноморие до основните центрове на потребление в Европа. Акционерното участие на „Булгартрансгаз“ в терминала в Александруполис, както и потенциалното ни включване в нови проекти в региона, е не само инвестиция, но и стратегически ангажимент към регионалната сигурност и развитие“, подчерта Малинов.

Той акцентира върху нарастващата роля на втечнения природен газ за Европа, като отбеляза, че през 2025 г. LNG съставлява около 43% от общия внос на природен газ в ЕС, достигайки приблизително 160 млрд. куб. метра. „Страните от региона проявяват засилен интерес към разширяване на LNG доставките, а новите производствени проекти – както в Източното Средиземноморие, така и в САЩ – дават увереност за дългосрочната роля на този ресурс“, допълни той.

Стратегическата инфраструктура, чието развитие беше инициирано от „Булгартрансгаз“, ще допринесе за гарантиране на енергийната сигурност и независимост в региона, включително за Молдова и Украйна. „Проектите на територията на България се изпълняват по график и се очаква да бъдат въведени в експлоатация до края на годината“, посочи още Малинов.

