McDonald’s отчете силно тримесечие на фона на инфлационен натиск

Веригата за бързо хранене McDonald’s отчете по-добри от очакваното резултати за първото тримесечие благодарение на евтините пакетни менюта, които върнаха част от клиентите. Компанията предупреди, че растящите цени на говеждото месо и енергията увеличават натиска върху компанията, франчайзополучателите и клиентите.

Продажбите в ресторантите на компанията по света са нараснали с 3,8%, но ръководството призна, че по-високите разходи свиват печалбите на франчайзополучателите, които управляват 95% от обектите на McDonald’s.

Главният изпълнителен директор Крис Кемпчински заяви, че инфлацията и скъпата енергия поставят под натиск най-вече клиентите с по-ниски доходи – основна част от аудиторията на веригата.

Компанията продължава да залага на ниски цени и промоционални менюта, за да задържи пазарния си дял, но това допълнително намалява маржовете на ресторантите.

Приходите на McDonald’s за тримесечието са се увеличили с 9% до 6.5 млрд. долара, а нетната печалба е достигнала 1.98 млрд. долара. Компанията предупреди, че глобалните проблеми с веригите на доставки и високите разходи могат да продължат да оказват натиск и през следващите месеци.