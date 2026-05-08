Иран и Съединените щати си размениха удари. Доналд Тръмп обаче настоява, че прекратяването на огъня все още е в сила. Техеран все още не е отговорил на предложенията на Вашингтон да подпише меморандум, който би спрял войната и би дал време за преговори. Според The ​​New York Times, предложеният мирен план е временен и за 30 дни. Ислямската република заяви, че Съединените щати са ударили ирански танкер през нощта. В отговор Корпусът на стражите на ислямската революция атакува три американски разрушителя.

Доналд Тръмп има характерния си поглед върху ситуацията в Ормузкия проток: „Те флиртуваха с нас, а ние ги смазахме.“ Така той коментира американските удари по ирански цели, наричайки атаката срещу трите американски разрушителя „любовно потупване“. Корабите, каза той, успешно са преминали през пролива без щети, докато иранците са понесли огромни щети в замяна. Шефът на Белия дом заяви пред ABC News, че прекратяването на огъня все още е в сила.

Сблъсъкът е станал, докато Вашингтон е очаквал отговора на Техеран на предложението си за прекратяване на конфликта, съобщава Ройтерс. Това подкопава надеждите за дипломатическо разрешаване на кризата, докато Тръмп се опитва да омаловажи инцидента.

Какви са условията на споразумението на Вашингтон с Техеран?

Според ЦРУ, Иран все още разполага със значителен арсенал от ракети и дронове. Страната би могла да издържи до 120 дни блокада, преди да се сблъска със сериозни икономически проблеми, съобщава The Washington Post. Техеран запазва 75 процента от предвоенния си запас от мобилни пускови установки и 70 процента от ракетите си, според поверителен доклад на Централното разузнавателно управление на САЩ.

Според The ​​New York Times, САЩ и Иран обсъждат междинен мирен план, чиито условия се побират на една страница. Той предвижда

30-дневно прекратяване на огъня и възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток.

Очаква се този месец да е достатъчен за сключване на всеобхватна сделка. Източници на изданието посочват като основна пречка за разработването на окончателен документ исканията на Вашингтон относно ядрената програма на Ислямската република и запасите от високообогатен уран.

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщава, че това рамково споразумение ще проправи пътя за възобновяване на преговорите, които биха могли да започнат още следващата седмица в Пакистан.