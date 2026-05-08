От модерното образование зависи развитието, обяви министър Георги Вълчев

„Няма българско семейство без отношение към образованието, защото от модерното образование зависи бъдещето и развитието“. Това обяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при приемането на поста от предшественика си проф. Сергей Игнатов.

По думите на новия министър, доскорошен ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, именно министерството е институцията, която работи, формира и изпълнява политиките, за да се подобрява образователната система.

Децата на България учат в българските училища, а голяма част от тях продължават образованието си в българските университети и обществото очаква политиките в сферата да продължат“, отбеляза проф. Вълчев.

Той акцентира на значението на приемствеността, както и на политическия консенсус по отношение на бъдещата визия за образованието. След това благодари на предшественика си за осигуреното спокойствие и плавен преход в системата.

Проф. Сергей Игнатов подчерта, че оставя добре организирано министерство, работило отговорно по предстоящите важни задачи, свързани с изпитите. Той благодари на екипа в министерството за положените усилия и професионализма. Накрая – доскорошният и новият министър – удариха символично училищния звънец, с което по традиция се предава най-високия пост в Министерството на образованието.

Междувременно на сайта на Софийския университет бе публикувана информация, че още сутринта проф. д-р Георги Вълчев е издал заповед, с която е определил доц. Първан Първанов да изпълнява функциите на функционален ректор администрация и информационни дейности във висшето училище. Той ще прави това от днес – 8 май 2026 г. до назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор.

Съгласно Закона за висшето образование министърът на образованието и науката назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца при предсрочно прекратяване на мандата.

В срок от 2 месеца трябва да се проведе общо събрание на Софийския университет, на което да бъде избран нов ректор, който да довърши мандата до ноември 2027 година.

