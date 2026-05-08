Денят по диагонал – 8 май 2026 г.

Със 122 гласа „За“ (на депутатите от „Прогресивна България“) 52-рото Народно събрание подкрепи състава на кабинета, предложен от Румен Радев – с четирима вицепремиери и 18 министри. „Против“ гласуваха 70 народни избраници – 21 от ДПС, 21 от „Демократична България“, 16 от „Продължаваме промяната“, 12 от „Възраждане“. „Въздържал се“ гласуваха 36 депутати от ГЕРБ-СДС. Преди това Румен Радев получи подкрепата на 124 депутати за премиер.

Демокрацията е уморителна, тя е всекидневната отговорност на всеки един да отстоява своите права, интереси и решения. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ ПР експертът Любомир Аламанов.

Десни икономисти ратуват за свиване на разходите. Това досега бил проблемът пред бюджетите, а не приходната им час. При всички положения наливането в заплатите на бюрокрацията не добавя стойност както би се случило, ако се построи път или училище. Но у нас често става дума за прахосване на пари за ключови постове, седящите на които имат негласното споразумение да мобилизират при нужда корпоративния вот.

Европейският съюз все по-активно обсъжда възможността за бъдещи преговори с руския президент Владимир Путин, докато войната в Украйна продължава да определя политическия и военния дневен ред на континента. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че държавите членки „разполагат с потенциал“ за диалог с Москва, когато настъпи подходящият момент, но подчерта, че засега Кремъл не показва готовност за сериозни мирни преговори. Но има и страхове. Европейски дипломати смятат, че Русия може да предприеме ограничени действия, които да предизвикат разединение в НАТО, без да доведат до пълномащабен военен конфликт.

Техеран още не е отговорил на предложенията на Вашингтон да подпише меморандум, който би спрял войната и би дал време за преговори. Според The ​​New York Times, предложеният мирен план е временен и за 30 дни.

„Продължаваме промяната“ е твърдо за подпомагане на бизнеса и инвестициите, но и с акцент върху човешкия капитал, инвестициите в образованието, здравеопазването. Няма как икономиката да върви добре, ако хората имат ниски доходи. Смятаме, че неравенството в България трябва да намалее. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ акад. Николай Денков, зам.-председател на „Продължаваме промяната“ и председател на парламентарната група на партията.