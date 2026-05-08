Първичното публично предлагане на акции на „Хелиос Марин“ ще е на 20 май

„Хелиос Марин“ АД (Helios Marine Inc), българската технологична компания, която разработва електрически лодки и яхти, както и ключови компоненти за тяхното задвижване – батерийни системи, електроника и софтуер за управление, ще направи своето първично публично предлагане (IPO) на акции на пазара за малки и средни предприятия (BEAM) на „Българска фондова борса“ на 20 май, съобщават от компанията и от мениджъра по предлагането инвестиционния посредник „Карол“ АД.

Плановете са дружеството да акумулира до 3 001 2503 евро чрез емисия на до 343 000 нови акции на емисионна цена от 8.75 евро всяка. Решението за публичното предлагане е взето от съвета на директорите на фирмата на 20 април. Процедурата ще се счита за успешна при продадени минимум 118 хил. акции или акумулирани малко над 1 млн. евро, уточняват от „Хелиос Марин“.

Очаква се регистрацията на емисията нови акции и увеличението на капитала в Търговския регистър да стане на или около 29 май. Следва регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в „Централен депозитар“ АД на или около 3 юни, а начало на търговията с новите акции на BEAM да започне на или около 15 юни.

Набраните средства ще бъдат насочени към разширяване на производството,

разработване на нови продукти и осигуряване на оборотен капитал за изпълнение на текущи поръчки.

Компанията има със собствено производство в Бургас и развива портфолио от модели, включително серийната електрическа яхта Omega.

Helios Marine е носител на наградата „Зелена компания“ на Forbes за 2026 г. и работи по проекти, свързани с електрификация и автоматизация в морския сектор.

Какво отличава „Хелиос Марин“ от конкурентите

-Лодките ѝ са на същата цена като дизеловите лодки,

-Компанията има собствена технология – батерии и система за управление,

-Разполага със собствена база за производство и сглобяване,

-Има продажби, договори и активен пазарен интерес.