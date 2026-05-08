Премиерът Радев назначи 18 заместник-министри

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри, съобщиха от правителствената пресслужба. Николай Копринков, който е известен като съветник на Румен Радев по време на мандатите му като президент по въпросите на вътрешната политика и гражданското общество, поема поста началник на политическия кабинет на министър-председателя.

В Министерството на финансите на длъжността заместник-министър е назначен Методи Валериев Методиев. В периода от 2018 до 2022 г., с известно прекъсване, той заема длъжността директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерството на финансите. Впоследствие заема длъжността заместник-министър на финансите, а по-късно e директор на дирекция „Европейски въпроси и политики“. Същевременно е и член на борда на директорите на Европейската инвестиционна банка и на Европейския инвестиционен фонд.

В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация са назначени двама заместници – Атанас Янчев Мазнев и Мира Славчева Йосифова. Мазнев е бил заместник-министър на електронното управление, а преди това – в периода от 2000 г. до 2018 г. последователно е заемал длъжности като началник на отдел в Министерството на отбраната „Координиране и планиране”, „Взаимодействие с национални системи” и „Комплексна автоматизирана система” в отбранителния щаб.

Йосифова е доскорошен заместник-министър на иновациите и растежа, а преди това е била директор на дирекция „Политики и анализи“ в Министерството на иновациите и растежа, където ръководи процесите по изграждане и прилагане на националната иновационна политика и инструменти за подкрепа на бизнеса и технологичното развитие.

В Министерството на енергетиката също са назначени двама заместник-министри – Любомира Ганчева Ганчева и Кирил Руменов Темелков. Ганчева има дисертация на тема „Инструменти за оценка на ефективността на иновациите в националната енергетика в контекста на действие на Европейския зелен пакт“, а Темелков бе и директор на „Набуко Газ Пайплайн България“, и член на СД на „Булгартрансгаз” ЕАД.

В Министерството на здравеопазването за заместник-министър е назначена Галя Иванова Александрова, която е била главен експерт в Министерството на финансите.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството за заместник-министър е назначена Поля Светлинова Занева-Димитрова, която и преди е заемала този пост.

В Министерството на образованието и науката за заместник-министър е назначена доц. Ася Димитрова Панджерова – преподавател в Университета за национално и световно стопанство.

За заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Надя Спасова Клисурска-Жекова – бивш народен представител от БСП в 44-ото Народното събрание с мандат от 2017 г. до 2021 година.

В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михаела Георгиева Карадимова, която е била директор в правната му дирекция.

За заместник-министър в МВР е назначен Калоян Иванов Милтенов. Той е бил директор на СДВР в периода от юни 2021 г. до юни 2023 г., а на 8 август 2023 г. е назначен за заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ с ресор Охранителна и Пътна полиция.

За заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначена Христина Симеонова Велинова. Тя е била главен експерт в отдел „Международни автомобилни превози и европейска интеграция“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

В Министерството на външните работи за заместник-министър е назначена Иванка Тодорова Ташева, която е с дългогодишен дипломатически опит – работила е като заместник-постоянен представител към Европейския съюз.

В Министерството на околната среда и водите за заместник е назначен Атанас Петров Костадинов. Той е заемал и преди този пост, а освен това е бил депутат от БСП в 44-ото Народно събрание.

За заместник-министър на земеделието и храните е назначен Иван Петров Палигоров. От 2012 г. той е професор в катедра „Управление на ресурсите и природоползването“ на Факултет „Стопанско управление“ на Лесотехническия университет.

В Министерството на отбраната за заместник-министър е назначена Катерина Владимирова Граматикова. През февруари 2026 г. тя бе назначена за член на Комисията за защита на потребителите.

В Министерството на туризма на поста заместник-министър е назначена Мариела Тодорова Модева. Тя е заемала същия пост и в правителството на Кирил Петков.

В Министерството на културата за заместник-министър е назначен Пламен Василев Славов. Той е заемал този пост и в служебното правителство на Гълъб Донев, като преди това е бил депутат в 42-рото Народно събрание от „Коалиция за България“.