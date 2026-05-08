Станчо Станев да поеме ДАНС, реши Министерският съвет

Министерският съвет прие решение, с което определя Станчо Станев за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за срок от 5 години, считано от 8 май 2026 година.

Правителството реши също така Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов председател на Агенцията.

Станчо Станев притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността.

Той е дългогодишен служител на Националната служба за охрана, а от 2023 година до момента работи в териториална дирекция „Митницa – София“. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Финанси“ в УНСС.