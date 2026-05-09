Стоковите пазари се определяха от покачване на настроенията

Тази седмица стоковите пазари се определяха от рязко покачване на настроенията, тъй като геополитическата нестабилност в началото на седмицата отстъпи място на нормализиране на предлагането и сезонни смени в селското стопанство, отбелязват експертите от „Софийска стокова борса“.

Енергийният сектор претърпя значителна промяна в посоката тази седмица. Ранните сесии бяха доминирани от „военна премия“, тъй като напрежението в Близкия изток застраши критичните морски маршрути, особено Ормузкия пролив. С напредването на седмицата обаче цените преминаха към фаза на охлаждане. Тази низходяща тенденция се дължи на съобщенията за потенциална дипломатическа деескалация и осъзнаването, че регионалната енергийна инфраструктура остава до голяма степен непокътната. Следователно фокусът се измести от незабавните шокове в предлагането обратно към глобалните макроикономически опасения, по-специално как високите лихвени проценти могат да намалят дългосрочното търсене на суров петрол. Фючърсите на суровия петрол Brent се търгуваха от 100 до 114 долара за барел, а фючърсите на WTI от 95 до 106 долара за барел. Референтната кошница на страните от ОПЕК също запази висока цена 112 – 118 долара за барел.

Пазарите на пшеница видяха забележимо премахване на „премията за времето“

тази седмица. Въпреки че имаше първоначални страхове от щети от замръзване в равнините на САЩ, температурите останаха по-високи от очакваното, което предизвика разпродажба, тъй като опасенията за здравето на реколтата намаляха. В световен мащаб силните резултати от реколтата от Индия и благоприятните условия в Русия засилиха очакванията за доставки, компенсирайки локализираната сухота в части от Европа. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската CME се търгуваха около 226 – 235 долара за тон, а тези на Euronext 242 – 249 долара за тон.

Царевицата следва подобен път на стабилизиране.

Понастоящем тенденцията се основава на бързото развитие на засаждането в Северното полукълбо и стабилизиращия се енергиен пазар, който облекчи част от непосредствения натиск върху торовете и производствените разходи. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 184 – 191 долара за тон, а тези на Euronext 251 – 263 долара за тон.

В момента пазарите на захар се различават въз основа на регионалната политика и тенденциите в преработката. В Ню Йорк фючърсите на сурова захар бяха подкрепени от възходяща промяна в Бразилия, където мелниците все повече пренасочват захарната тръстика към производството на етанол. Това се подхранва от високите вътрешни цени на горивата и новите правителствени мандати за увеличаване на съотношенията на смесване на етанол към бензин. В Лондон пазарът на рафинирана захар остава стабилен поради структурна стагнатост. Докато световното производство е високо, логистичните затруднения в големите центрове за износ като Тайланд и Индия ограничават потока на бяла захар, поддържайки премия за рафинираните продукти пред суровите. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 326 – 343 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон около 432 – 446 долара за тон.

Индустриалните метали на LME показаха устойчивост и общ възходящ импулс

тази седмица. Алуминият се покачи, воден от специфични ограничения на доставките и нарастващите производствени разходи в САЩ и Европа. Медта продължава да се възползва от дългосрочно стратегическо изложение, като търсенето е все по-обвързано с разширяването на центъра за данни, управлявано от AI, и инфраструктурата за зелена енергия. Въпреки по-широката икономическа несигурност, секторът се подкрепя от отслабващите маржове на топилните предприятия – особено при медта – което повишава перспективата за намалено производство на рафинирани метали през следващите месеци, осигурявайки солидна основа за комплекса.

В подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“

след появата на нови оферти в края на миналия месец, които доведоха до сделки и за хлебна пшеница, и за фуражна пшеница съответно на цени от 247,50 и 237,50 евро за тон, тази седмица останаха офертите за търсене на фуражна пшеница на 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. След сделките от преди седмица за консервирани храни, сега отново имаше реализация на консерви домати белени на кубчета на цена от 0,58 евро за килограм. Остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за натриев хипохлорит на 410 евро за тон и моторно масло на 3670 евро за хиляда литра. Осъществиха се и продажби за трупи за бичене от бял бор както следва: 30 – 49 см на 94,50 евро за кубичен метър, 18 – 29 см на 89,40 евро за кубичен метър и 15 – 17 см на 71,50 евро за кубичен метър.