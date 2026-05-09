Тръмп ще изпрати преговарящи в Москва, ако това помогне на мирния процес в Украйна

Съединените щати биха били готови да изпратят своите преговарящи на ново посещение в Москва, ако това ще допринесе за напредъка на мирния процес в Украйна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди това в отговор на въпрос на ТАСС по време на разговор с репортери в Белия дом.

„Ами, бих го направил. Ако реша, че ще помогне, ще го направя“, каза американският премиер в отговор на искане да обяви дали ще изпрати екипа си в Москва за по-нататъшни преговори в светлината на споразумението за прекратяване на огъня в Украйна на 9, 10 и 11 май.

Президентът Тръмп също така предположи, че украинският конфликт може би наистина се движи към своя край.

„Бих искал да видя тази война да приключи. Прекратих осем войни. Всъщност девет. И сега изглежда, че можем да сложим край на десета“, заяви американският лидер. „Наистина бих искал това да приключи, мога да ви го кажа. Бих искал това между Русия и Украйна, тази война, да приключи“, увери Тръмп.

Както по-рано каза пред репортери помощникът на руския президент Юрий Ушаков, телефонните контакти между Москва и Вашингтон, както и сътрудничеството на САЩ с Украйна, доведоха до споразумение за прекратяване на огъня на 9-11 май. Според говорителя на Кремъл, споразумението е по-нататъшно развитие на идеите, изразени по време на телефонния разговор между руския президент Владимир Путин и Тръмп на 29 април.

Тръмп допуска по-нататъшно удължаване на прекратяването на огъня между Русия и Украйна.

„Може би това би било добре. Бих искал да видя този конфликтът да приключи“, каза той пред репортери на Южната морава на Белия дом.

Американският лидер добави, че „би искал да види значително удължаване“ на прекратяването на огъня.

