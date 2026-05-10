Европа вече е вкарала над 7 млрд. куб. м природен газ в ПГХ за следващата зима

Нетното инжектиране на природен газ (нетната разлика между обемите на инжектиране и добив) от страните от Европейския съюз в подземни хранилища (ПГХ) от началото на летния сезон през април 2026 г. вече е надхвърлило 7 милиарда кубически метра, според  данни от Gas Infrastructure Europe (GIE).

Европейските подземни хранилища за газ в момента са запълнени на 34,51% от общия им капацитет в сравнение с 41,8% година по-рано, като съдържат приблизително 37,8 милиарда кубически метра газ.

Според изискванията на Европейската комисия, страните от ЕС трябва да гарантират, че

техните хранилища са запълнени на 90% между 1 октомври и 1 декември всяка година.

Освен това е разрешена 10% гъвкавост в случай на трудни условия за запълване на подземните хранилища за газ. Следователно, нетното напомпване в европейските хранилища до началото на есенно-зимния период 2026-2027 г. трябва да достигне поне 68 милиарда кубически метра, за да се отговори на стандарта за зареждане. Година по-рано Европа успя да постигне само приблизително 55 милиарда кубически метра.

Настоящият летен сезон вероятно ще бъде белязан от по-високи цени на горивата

поради засилената конкуренция за наличните обеми втечнен природен газ на азиатския пазар в резултат на конфликта в Близкия изток. Това ще затрудни запълването с природен газ на европейските подземни хранилища. Според някои експерти, то може да не достигне дори 70% до следващия отоплителен сезон.

Европа ефективно е завършила отоплителния си сезон в началото на април,

който е вторият най-дълъг от 2011 г. насам, с продължителност 173 дни. По този показател тя е на второ място след отоплителния сезон 2020-2021 г., който имаше недостижимите 190 дни. Нетният добив от хранилищата през изминалия отоплителен сезон надхвърли 61 милиарда кубически метра, с 6,5 милиарда кубически метра повече от обемите, изпомпани 2024/2025 година.

