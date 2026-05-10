РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Германските летища се подготвят за намаляване на полетите заради цените на горивото

летище Франкфурт

Главният изпълнителен директор на Асоциацията на германските летища Ралф Байзел обяви, че германските летища очакват рязко намаляване на капацитета поради високите цени на реактивното гориво. Кризата с горивата, причинена от войната в Иран, може да доведе до масово отменяне на полети.

„Оптимистичният сценарий за 2026 г. е стагнация в пътническия трафик. В най-лошия случай някои летища очакват 10% спад в трафика. В национален мащаб това би засегнало 20 милиона души“, коментира Байзел пред Die Welt.

Според асоциацията,

заплахата от отменяне на полети възниква не само в случай на физически недостиг на гориво,

самолети гориво

но и поради прекомерните разходи за зареждане с гориво. „Цените на горивата са два пъти по-високи, отколкото бяха преди конфликта, от повече от два месеца. Не очакваме ситуацията да се нормализира през следващите месеци“, каза ръководителят на асоциацията.

Летищата искат държавна подкрепа.

„В краткосрочен план данъкът върху въздушния транспорт трябва да бъде спрян, а в средносрочен план поне наполовина“, отбелязва Байзел.

По-рано Spirit Airlines, американска авиокомпания, известна с предлагането на едни от най-евтините полети в САЩ, обяви закриването си. Компанията е била в бизнеса от началото на 90-те години на миналия век. Ръководството посочи и значителното покачване на цените на горивата като причина.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.