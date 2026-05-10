Германските летища се подготвят за намаляване на полетите заради цените на горивото

Главният изпълнителен директор на Асоциацията на германските летища Ралф Байзел обяви, че германските летища очакват рязко намаляване на капацитета поради високите цени на реактивното гориво. Кризата с горивата, причинена от войната в Иран, може да доведе до масово отменяне на полети.

„Оптимистичният сценарий за 2026 г. е стагнация в пътническия трафик. В най-лошия случай някои летища очакват 10% спад в трафика. В национален мащаб това би засегнало 20 милиона души“, коментира Байзел пред Die Welt.

Според асоциацията,

заплахата от отменяне на полети възниква не само в случай на физически недостиг на гориво,

но и поради прекомерните разходи за зареждане с гориво. „Цените на горивата са два пъти по-високи, отколкото бяха преди конфликта, от повече от два месеца. Не очакваме ситуацията да се нормализира през следващите месеци“, каза ръководителят на асоциацията.

Летищата искат държавна подкрепа.

„В краткосрочен план данъкът върху въздушния транспорт трябва да бъде спрян, а в средносрочен план поне наполовина“, отбелязва Байзел.

По-рано Spirit Airlines, американска авиокомпания, известна с предлагането на едни от най-евтините полети в САЩ, обяви закриването си. Компанията е била в бизнеса от началото на 90-те години на миналия век. Ръководството посочи и значителното покачване на цените на горивата като причина.