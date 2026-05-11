Американският автомобилен сектор призова Тръмп да не допуска китайски коли на пазара в САЩ

Американски автомобилни компании, синдикати и представители на двете водещи партии засилват натиска върху президента на САЩ Доналд Тръмп да не прави отстъпки пред Китай по отношение на автомобилния пазар преди предстоящата му среща с китайския лидер Си Дзинпин, предаде Ройтерс.

Повод за тревогата станаха изказвания на Тръмп от началото на годината, когато той заяви, че би приветствал китайски автомобилни производители, ако изграждат заводи в САЩ и наемат американски работници. Думите му предизвикаха сериозно безпокойство в сектора, който от години настоява за ограничения срещу китайските автомобили чрез високи мита и строги правила за сигурност.

Според представители на индустрията китайските компании разполагат с огромна държавна подкрепа, значителен технологичен напредък при електромобилите и възможност да предлагат продукцията си на много ниски цени. Те предупреждават, че подобна конкуренция може да нанесе тежък удар върху американското производство и работните места.

Сенаторката от Мичиган Елиса Слоткин публично призова американския лидер да не допуска споразумение, което би позволило китайски автомобили да навлязат в американските автокъщи. Заедно с републиканеца Бърни Морено тя подкрепя законопроект, който цели окончателно да забрани китайски превозни средства заради опасения, свързани със събирането на данни.

Натискът срещу евентуално отваряне към Китай се подкрепя не само от автомобилния сектор, но и от производители на стомана, доставчици на части и технологични организации. Те твърдят, че китайската стратегия за доминиране в производството на електромобили е резултат от дългогодишна държавна политика и агресивни субсидии.