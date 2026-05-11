Путин убеждава Тръмп в „неизбежна победа“, но руското настъпление в Украйна се забавя

Руският президент Владимир Путин се опитва да убеди американския държавен глава Доналд Тръмп, че Москва е на прага на победа във войната с Украйна и че Киев трябва да отстъпи целия регион Донбас, за да избегне поражение. Данните от фронта обаче показват значително по-сложна картина, съобщава „Ню Йорк Таймс“.

Вестникът пише, че руското настъпление чувствително е забавило темпото си след по-сериозните териториални придобивки в края на миналата година. На някои участъци украинските сили дори са си върнали позиции.

Според анализи на организации, следящи бойните действия, при сегашната скорост на напредване на Русия ще са необходими повече от 30 години, за да установи пълен контрол над Донбас – основно условие на Кремъл за прекратяване на войната.

Военни експерти отбелязват, че част от забавянето може да е сезонно, тъй като руските сили традиционно активизират операциите си през лятото. Украински представители вече предупреждават за подготвяни нови руски офанзиви по фронтовата линия.

Въпреки това Москва навлиза в този етап на войната след серия от затруднения, включително загуба на достъп до сателитната интернет система Starlink, използвана за насочване на дронове, както и проблеми с комуникациите след ограничения върху приложението Telegram в Русия.

Войната все повече се превръща в технологично съревнование, доминирано от безпилотни системи. Масовите фронтални атаки с бронетехника вече рядко носят резултат. Вместо това руската армия разчита на малки пехотни групи, които постепенно проникват в украинските позиции, често пеш. Това води до разширяване на т.нар. сива зона – територии с неясен контрол и присъствие и на двете страни.

Забавянето на фронта поставя Кремъл и под нарастващ икономически и политически натиск. Разходите за войната продължават да тежат на руската икономика, а ограниченията върху мобилния интернет, въведени заради украинските атаки с дронове, предизвикват недоволство сред населението.

Украйна също изпитва сериозни затруднения, включително недостиг на личен състав и високи нива на дезертьорство. Киев обаче се стреми да увеличи цената на войната за Москва чрез удари по петролна инфраструктура и други стратегически обекти в дълбочина на руска територия.