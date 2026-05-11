Armani планира продажба на дял от 15% на три луксозни марки – LVMH, L’Oreal и EssilorLuxottica

Италианската модна къща Giorgio Armani обмисля да продаде 15% дял от компанията на три равни части след смъртта на дизайнера Джорджо Армани, като така може да привлече трима купувачи, които той сам е избрал като бъдещи акционери, съобщава вестник La Repubblica.

Армани почина на 91 години през септември 2025 година. Той е посочил френската луксозна група LVMH и двама свои търговски партньори – производителя на козметика L’Oreal и EssilorLuxottica – като предпочитани купувачи на дял от компанията.

Според завещанието на основателя продажбата на първоначален 15% дял от групата трябва да стане в рамките на 12 до 18 месеца след смъртта му.

Италианският всекидневник съобщава, без да посочва източници, че главният изпълнителен директор на Armani Джузепе Марсоки подготвя бизнес план и работи по назначаването на двама съветници, които да наблюдават продажбата. След това съветниците ще представят петгодишния бизнес план на Марсоки пред потенциалните инвеститори.

Преди официалното стартиране на процеса компанията обмисля да раздели 15-процентния дял на три части, което според изданието ще помогне и тримата потенциални купувачи да останат ангажирани още в началния етап на сделката.